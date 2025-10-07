Прошлое разбойников спряталось в названии известного города Донбасса: раскрыта тайна

Вы узнаете:
- Что означает название города Харцызск
- Как термины "харцыз" и "харцызяка" использовались в XVI веке турками
- Почему Харцызск не переименовали во времена СССР
Среди украинских населенных пунктов встречается немало городов и сел с довольно странными, а иногда и неоднозначными названиями. Одним из таких населенных пунктов является город Харцызск в Донецкой области.
Главред узнал о происхождении названия города Харцызск.
Откуда происходит название Харцызска
Название "Харцызск" происходит от слова "харцыз" или "харцызяка", что в тюркских языках означает "разбойник" или "бандит", пишет "Телеграф". Еще в XVI веке турки и татары использовали это слово для описания беглых крестьян и запорожских казаков, которые селились на южных границах Московского государства и образовывали небольшие общины. Места их поселений нередко получали название "харцызские", что впоследствии трансформировалось в современный Харцызск.
Был ли Харцызск частью Запорожской Сечи
Территория, где ныне расположен Харцызск, входила в состав Кальмиусской паланки Войска Запорожского. Это было административно-территориальное подразделение Запорожской Сечи, охватывавшее южные степи современной Донецкой области. Казаки этой паланки активно защищали южные рубежи от нападений крымских татар и турок.
Как удалось сохранить название во времена СССР
После установления советской власти многие украинские города получили новые названия, часто искусственно созданные, без привязки к истории и этничности региона. Однако Харцызск сохранил свое историческое название, вероятно, из-за незнания советскими чиновниками его истинного значения.
С 13 апреля 2014 года Харцызск является частью временно оккупированной территории Донецкой области. Несмотря на это, город имеет богатое историческое наследие, связанное с казацкой эпохой и борьбой за независимость. Сохранение его названия напоминает о важной роли, которую эта территория играла в истории Украины.
Вас также может заинтересовать:
- "Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР
- Почему отец короля Даниила Галицкого "был крокодилом": историк раскрыл нюанс
- Слово "ширинка" имеет совсем другое значение: какую ошибку делают украинцы
Об источнике: Телеграф
Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред