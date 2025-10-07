Прошлое разбойников спряталось в названии известного города Донбасса: раскрыта тайна

Казаки, татары и загадочные разбойники - все это связано с одним названием города.

Откуда происходит название города Харцызск / Коллаж: Главред, фото: photogoroda.com

Среди украинских населенных пунктов встречается немало городов и сел с довольно странными, а иногда и неоднозначными названиями. Одним из таких населенных пунктов является город Харцызск в Донецкой области.

Главред узнал о происхождении названия города Харцызск.

Откуда происходит название Харцызска

Название "Харцызск" происходит от слова "харцыз" или "харцызяка", что в тюркских языках означает "разбойник" или "бандит", пишет "Телеграф". Еще в XVI веке турки и татары использовали это слово для описания беглых крестьян и запорожских казаков, которые селились на южных границах Московского государства и образовывали небольшие общины. Места их поселений нередко получали название "харцызские", что впоследствии трансформировалось в современный Харцызск.

Был ли Харцызск частью Запорожской Сечи

Территория, где ныне расположен Харцызск, входила в состав Кальмиусской паланки Войска Запорожского. Это было административно-территориальное подразделение Запорожской Сечи, охватывавшее южные степи современной Донецкой области. Казаки этой паланки активно защищали южные рубежи от нападений крымских татар и турок.

Как удалось сохранить название во времена СССР

После установления советской власти многие украинские города получили новые названия, часто искусственно созданные, без привязки к истории и этничности региона. Однако Харцызск сохранил свое историческое название, вероятно, из-за незнания советскими чиновниками его истинного значения.

С 13 апреля 2014 года Харцызск является частью временно оккупированной территории Донецкой области. Несмотря на это, город имеет богатое историческое наследие, связанное с казацкой эпохой и борьбой за независимость. Сохранение его названия напоминает о важной роли, которую эта территория играла в истории Украины.

