"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

Кем и зачем были созданы мифы о длине и глубине украинских городов? Кривой Рог оказался короче, а киевское метро - не самым глубоким в мире.

Самые известные мифы об украинских городах

В течение многих лет украинцы верили в величественные, хотя и сомнительные, городские рекорды: самое глубокое метро, самую большую площадь, самую длинную набережную и самый длинный город в Европе. Часто эти титулы служили визитками и предметом местной гордости, однако нередко основывались на устаревших данных, особых подсчетах или гигантомании советского периода. Главред расскажет о том, какие именно украинские рекорды оказались мифами и что на самом деле скрывается за громкими заявлениями Киева, Харькова, Днепра и Кривого Рога.

Арсенальная - самая глубокая станция метро в мире

На канал "ДонБизнес" рассказывают о том, что станция "Арсенальная" Киевского метрополитена, которая залегает на глубине 105,5 метра, считается самой глубокой в мире. В 1960 году на момент открытия "Арсенальная" действительно была безусловным мировым лидером по глубине залегания. Однако в 1987 году в столице Северной Кореи - Пхеньяне - открылась станция Пухин. Из-за закрытости страны и стратегического использования метро как возможного ядерного укрытия точную глубину станции скрывают. Приблизительные данные - 110-120 метров. Поскольку точную информацию не разглашали, "Арсенальная" еще довольно долгое время формально сохраняла первенство в мировых рейтингах. В 2022 году в китайском городе Чунцин, который является центром современных глубоких метрополитенов, была официально открыта станция Кун Яньцинь с подтвержденной глубиной залегания 116 метров.

Площадь Свободы - самая большая площадь в Украине

Площадь Свободы в Харькове - самая большая в Украине, поскольку охватывает территорию около 12 гектаров. Однако ее статус крупнейшей в Европе - ошибочен, согласно международным рейтингам, Площадь Свободы занимает лишь шестое или восьмое место в Европе и 12 или 28 - в мире по общей площади.

Почему живет мифВсоветское время харьковскую площадь часто сравнивали с площадью Куйбышева в Самаре, которая, имея площадь 17,4 га, считалась самой большой в СССР. Харьковчане выдвигали контраргумент: на территории площади Куйбышева расположены четыре сквера и театр, тогда как в Харькове - лишь один небольшой сквер. По территории, вымощенной брусчаткой и асфальтом (которая использовалась для парадов и демонстраций), Харьковская площадь с почти 8,5 га превышает Самарскую, где вымощенный участок составляет всего 8 га.

Самая длинная набережная в Европе

Набережная в Днепре является символом города. Ее длина по разным источникам составляет от 30 до 33 км. На самом деле более реальная длина - 23 км. Эта цифра получается путем сложения длин трех городских магистралей, которые расположены вдоль правого берега Днепра: Заводской набережной, Сичеславской и Набережной Победы. В то же время только 5-7 километров этой территории имеют благоустройство и пешеходную зону вдоль реки. Остальные - просто автомобильные дороги, которые номинально называются "набережная". Рекорд провозгласили в 1970-х годах во время масштабного благоустройства города, инициированного тогдашним генсеком Леонидом Брежневым, уроженцем соседнего Каменского (ранее - Днепродзержинска). По такому принципу, если суммировать длину нескольких магистралей, можно было бы насчитать и 50 км в любом крупном городе Европы.

Кривой Рог: миф о самом длинном городе в Европе

Кривой Рог - "железное сердце Украины", известный благодаря своему металлургическому комбинату и распространенному мифу о том, что он является самым длинным городом Европы. Ранее даже на официальных сайтах отмечалось, что длина города с севера на юг составляет 125 км. Недавно пересчеты показали, что настоящая длина города - 66 км. Однако даже эта цифра является спорной, ведь в состав Кривого Рога административно включен поселок Ингулец. Между основной частью Кривого Рога и Ингульцом расположено около 10 км неурбанизированной территории. Если измерять сплошную городскую застройку и не учитывать Ингулец, длина Кривого Рога составляет около 45 км. Начальная, существенно завышенная цифра фактически соответствует длине Криворожского железорудного бассейна, вдоль которого растянулся город.

