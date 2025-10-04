Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

Марина Иваненко
4 октября 2025, 20:36
91
Кем и зачем были созданы мифы о длине и глубине украинских городов? Кривой Рог оказался короче, а киевское метро - не самым глубоким в мире.
Самые известные мифы об украинских городах
Самые известные мифы об украинских городах / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какая станция метро является самой глубокой
  • Действительно ли Площадь Свободы в Харькове является самой большой площадью в Европе
  • Является ли Кривой Рог самым длинным городом Европы

В течение многих лет украинцы верили в величественные, хотя и сомнительные, городские рекорды: самое глубокое метро, самую большую площадь, самую длинную набережную и самый длинный город в Европе. Часто эти титулы служили визитками и предметом местной гордости, однако нередко основывались на устаревших данных, особых подсчетах или гигантомании советского периода. Главред расскажет о том, какие именно украинские рекорды оказались мифами и что на самом деле скрывается за громкими заявлениями Киева, Харькова, Днепра и Кривого Рога.

Арсенальная - самая глубокая станция метро в мире

На канал "ДонБизнес" рассказывают о том, что станция "Арсенальная" Киевского метрополитена, которая залегает на глубине 105,5 метра, считается самой глубокой в мире. В 1960 году на момент открытия "Арсенальная" действительно была безусловным мировым лидером по глубине залегания. Однако в 1987 году в столице Северной Кореи - Пхеньяне - открылась станция Пухин. Из-за закрытости страны и стратегического использования метро как возможного ядерного укрытия точную глубину станции скрывают. Приблизительные данные - 110-120 метров. Поскольку точную информацию не разглашали, "Арсенальная" еще довольно долгое время формально сохраняла первенство в мировых рейтингах. В 2022 году в китайском городе Чунцин, который является центром современных глубоких метрополитенов, была официально открыта станция Кун Яньцинь с подтвержденной глубиной залегания 116 метров.

видео дня

Площадь Свободы - самая большая площадь в Украине

Площадь Свободы в Харькове - самая большая в Украине, поскольку охватывает территорию около 12 гектаров. Однако ее статус крупнейшей в Европе - ошибочен, согласно международным рейтингам, Площадь Свободы занимает лишь шестое или восьмое место в Европе и 12 или 28 - в мире по общей площади.

Почему живет мифВсоветское время харьковскую площадь часто сравнивали с площадью Куйбышева в Самаре, которая, имея площадь 17,4 га, считалась самой большой в СССР. Харьковчане выдвигали контраргумент: на территории площади Куйбышева расположены четыре сквера и театр, тогда как в Харькове - лишь один небольшой сквер. По территории, вымощенной брусчаткой и асфальтом (которая использовалась для парадов и демонстраций), Харьковская площадь с почти 8,5 га превышает Самарскую, где вымощенный участок составляет всего 8 га.

Видео о самых больших мифах о городах Украины можно посмотреть здесь:

Самая длинная набережная в Европе

Набережная в Днепре является символом города. Ее длина по разным источникам составляет от 30 до 33 км. На самом деле более реальная длина - 23 км. Эта цифра получается путем сложения длин трех городских магистралей, которые расположены вдоль правого берега Днепра: Заводской набережной, Сичеславской и Набережной Победы. В то же время только 5-7 километров этой территории имеют благоустройство и пешеходную зону вдоль реки. Остальные - просто автомобильные дороги, которые номинально называются "набережная". Рекорд провозгласили в 1970-х годах во время масштабного благоустройства города, инициированного тогдашним генсеком Леонидом Брежневым, уроженцем соседнего Каменского (ранее - Днепродзержинска). По такому принципу, если суммировать длину нескольких магистралей, можно было бы насчитать и 50 км в любом крупном городе Европы.

Кривой Рог: миф о самом длинном городе в Европе

Кривой Рог - "железное сердце Украины", известный благодаря своему металлургическому комбинату и распространенному мифу о том, что он является самым длинным городом Европы. Ранее даже на официальных сайтах отмечалось, что длина города с севера на юг составляет 125 км. Недавно пересчеты показали, что настоящая длина города - 66 км. Однако даже эта цифра является спорной, ведь в состав Кривого Рога административно включен поселок Ингулец. Между основной частью Кривого Рога и Ингульцом расположено около 10 км неурбанизированной территории. Если измерять сплошную городскую застройку и не учитывать Ингулец, длина Кривого Рога составляет около 45 км. Начальная, существенно завышенная цифра фактически соответствует длине Криворожского железорудного бассейна, вдоль которого растянулся город.

Вас может заинтересовать:

YouTube-канал "ДонБизнес" - что это за ресурс?

YouTube-канал "ДонБизнес" публикует видео на темы экономики, энергетики и промышленности в Украине. Особое внимание уделяет вопросам газовой отрасли, транзита, энергобезопасности и влияния войны на инфраструктуру. Канал имеет более 11 тысяч подписчиков, а самое популярное видео - аналитика об украинском газе - собрало более 145 тысяч просмотров. Контент подается в формате простых объяснений сложных тем для широкой аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Украина интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Грузии вспыхнули массовые протесты: дворец президента берут штурмом

В Грузии вспыхнули массовые протесты: дворец президента берут штурмом

20:35Мир
ВСУ зачищают важный пункт от врага: Сырский поделился успехами на фронте

ВСУ зачищают важный пункт от врага: Сырский поделился успехами на фронте

20:12Украина
Ключевой завод РФ - в огне: ССО с повстанцами провели операцию на Ленинградщине

Ключевой завод РФ - в огне: ССО с повстанцами провели операцию на Ленинградщине

19:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет месяц силы и позитивных перемен

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет месяц силы и позитивных перемен

Гороскоп на завтра 5 октября: Девам - особенная встреча, Рыбам - расходы

Гороскоп на завтра 5 октября: Девам - особенная встреча, Рыбам - расходы

Какие городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз

Какие городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз

Последние новости

21:56

Цены на мясо безумно взлетели, сахар ринулся вниз: какие цены на продукты в мире

21:55

Духовные дары и благословения: что вам оставили предки по дате рождения

20:45

Кто притянет финансовую удачу в октябре: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

20:36

"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

20:35

В Грузии вспыхнули массовые протесты: дворец президента берут штурмомВидео

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
20:12

ВСУ зачищают важный пункт от врага: Сырский поделился успехами на фронте

20:09

Гороскоп Таро на завтра 5 октября: Водолеям - сбавить обороты, Львам - мера

19:57

Ключевой завод РФ - в огне: ССО с повстанцами провели операцию на Ленинградщине

19:41

Влупит 2-градусный мороз: названы регионы, где будут дожди и снег

Реклама
19:10

Как два главных маршрута российской нефти оказались под серьезным давлениеммнение

19:01

Пенсии вырастут: в ПФУ сделали важное заявление и назвали сроки

18:59

Ночь может быть тяжелой: РФ приготовила для атаки 700 "Шахедов" и баллистику, детали

18:57

Одесса, Львов и полуостров Киев: где на карте мира спрятались украинские городаВидео

18:41

Его материалы меняли страну: резко не стало известного украинского журналиста

18:11

Тряслись руки и повторял Януковича: Путин поразил публику нездоровым поведением

17:57

Окончания войны не видно: мрачный прогноз насчет переговоров Украины и РФВидео

17:24

Среди раненых - дети, есть жертва: новые детали двойного удара РФ по вокзалу в ШосткеФото

17:15

Неужели инсценировал смерть: в РФ переполох, гроб Кеосаяна исчез, а могилы нет

16:48

Под Добропольем "зайцу отрезали уши": военный рассказал о котлах для россиян

16:44

Какие прически провоцируют выпадение волос: самые частые ошибки в укладке

Реклама
16:34

Остапчук подарил жене дорогущее авто: скоро получит права

16:33

Партийное строительство Украины – как менялся политический ландшафт актуально

16:09

Заметное изменение на валютном рынке: что скоро произойдет с курсом доллара

16:07

Оказывается, в Украине есть несколько своих Кавказов: географы сделали открытие

16:03

Взорван моторный отсек ракетного корабля РФ: детали мощного удара спецназа ВСУ

15:06

Секрет безупречной чистоты: простой способ навести идеальный порядок в домеВидео

14:55

Россияне месяц готовились: в ISW назвали сроки масштабного ракетного удара

14:50

Можно просто есть ложкой: быстрый рецепт фантастически вкусной карамели

14:49

Софи Лорен неожиданно вышла на публику - как выглядит 91-летняя легенда

14:43

Какие растения нельзя обрезать в октябре: список цветов, которые рискуют погибнуть

14:13

Силы обороны готовятся: в ВМС сообщили о начале нового этапа войны

13:56

Можно без опаски собирать в лесу: топ-15 грибов без ядовитых двойников

13:39

Какие городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз

13:33

"Так сладко": экс-жена Комарова сделала романтичный намек из города любвиВидео

13:27

Секрет раскрыт: нужно ли срезать маленькие резиновые "усики" с новых шинВидео

13:19

Китайский гороскоп на завтра 5 октября: Быкам - разочарование, Тиграм - срыв

12:29

Взрывы и десятки "прилетов": РФ ударила по Украине баллистикой и дронами

12:28

Когда в Украине появилось слово "гимн", и что оно означает - ответ удивитВидео

12:28

Около 30 пострадавших: россияне ударили по пассажирскому поезду на Сумщине

12:25

"Мама в 47": известная украинская ведущая показала новорожденного первенца

Реклама
11:57

Китай помогает РФ наводить по спутнику ракетные удары по Украине – СВР

11:57

Все покинули: Джулия Робертс рассказала, почему все время плачет

11:53

НАТО скупает танки на случай войны с Россией, но есть один нюанс - СМИ

11:43

Поражен ряд важных объектов: в Генштабе раскрыли детали ударов по России

11:40

Звезду "Один дома" разбил инсульт: как он выглядитВидео

11:33

Один кусочек — и печень не спасти: шесть главных правил "тихой охоты"Видео

11:17

Принц Уильям сделал неожиданный запрет своим детям: "Очень строго следим"

10:59

Зарплата учителей может вырасти на 50%: нардеп сказал, когда ждать повышений

10:56

Американского рэппера P.Diddy осудили и дали тюремный срок

10:41

Путин изменит свою позицию по войне: политолог назвал условие

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять