Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Главное из новостей:
- Отказ СССР от бетонных дорог был следствием технологических ошибок и управленческих решений
- Бетон мог служить значительно дольше, но его неправильно укладывали
- Асфальт выбрали из-за простоты ремонта и удобства для чиновников в быстром освоении средств
Несмотря на рекордные объемы производства цемента и широкое применение бетона в строительстве, в Советском Союзе десятилетиями отдавали предпочтение асфальтовому покрытию.
Это решение, принятое из соображений удобства и управленческой выгоды, сегодня продолжает влиять на качество дорожной инфраструктуры в постсоветских странах, включая Украину, пишет Oboz.ua.
Почему бетон так и не стал основой дорожного строительства
В начале 1960-х СССР достиг пика производства цемента: из него возводили жилые массивы, промышленные объекты и инженерные конструкции. Казалось бы, логичным шагом было бы использовать этот ресурс и для дорог.
Тем более что бетонные покрытия, по оценкам специалистов, на 60–70% прочнее асфальтовых и могут служить десятилетиями без капремонта. В США такие магистрали, построенные еще в середине XX века, до сих пор выдерживают интенсивный трафик.
Однако советские дорожники выбрали другой путь. Официально — из-за климатических рисков: перепады температур, промерзание почв и влажность якобы делали бетон ненадежным. Но опыт США, Канады и Северной Европы опровергал эти аргументы.
Технология, которой не хватило
Ключевое отличие заключалось в подходе к строительству. В западных странах под бетон укладывали тонкий слой асфальта, который работал как гидроизоляция. В СССР такую прослойку почти не использовали, что приводило к быстрому образованию трещин и формировало миф о "непригодности" бетона.
Шипованные шины — еще один удар по долговечности
Ситуацию ухудшала массовая эксплуатация шипованных шин. Для асфальта они вредны, но бетон разрушают значительно быстрее: микротрещины, возникавшие от механической нагрузки, сокращали срок службы покрытия без специальных технологических решений.
Управленческая логика победила инженерную
Асфальт был проще в производстве, укладке и локальном ремонте. К тому же он позволял быстрее "осваивать" бюджетные средства — фактор, который в плановой экономике часто имел решающее значение.
В результате страна получила дорожную систему, которая требовала постоянных вложений и не выдерживала долгосрочных нагрузок.
Вас может заинтересовать:
- Как в СССР строили города "с нуля" и почему они до сих пор расплачиваются за этот эксперимент
- Зачем СССР привлекал авиацию для "засаливания" рек: объяснение историков
- Когда-то обожали все: почему продукты из СССР потеряли популярность
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред