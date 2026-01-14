Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

По оценкам специалистов, бетонные дороги примерно на 60–70% прочнее асфальтовых.

Несмотря на рекордные объемы производства цемента и широкое применение бетона в строительстве, в Советском Союзе десятилетиями отдавали предпочтение асфальтовому покрытию.

Это решение, принятое из соображений удобства и управленческой выгоды, сегодня продолжает влиять на качество дорожной инфраструктуры в постсоветских странах, включая Украину, пишет Oboz.ua.

Почему бетон так и не стал основой дорожного строительства

В начале 1960-х СССР достиг пика производства цемента: из него возводили жилые массивы, промышленные объекты и инженерные конструкции. Казалось бы, логичным шагом было бы использовать этот ресурс и для дорог.

Тем более что бетонные покрытия, по оценкам специалистов, на 60–70% прочнее асфальтовых и могут служить десятилетиями без капремонта. В США такие магистрали, построенные еще в середине XX века, до сих пор выдерживают интенсивный трафик.

Однако советские дорожники выбрали другой путь. Официально — из-за климатических рисков: перепады температур, промерзание почв и влажность якобы делали бетон ненадежным. Но опыт США, Канады и Северной Европы опровергал эти аргументы.

Технология, которой не хватило

Ключевое отличие заключалось в подходе к строительству. В западных странах под бетон укладывали тонкий слой асфальта, который работал как гидроизоляция. В СССР такую прослойку почти не использовали, что приводило к быстрому образованию трещин и формировало миф о "непригодности" бетона.

Шипованные шины — еще один удар по долговечности

Ситуацию ухудшала массовая эксплуатация шипованных шин. Для асфальта они вредны, но бетон разрушают значительно быстрее: микротрещины, возникавшие от механической нагрузки, сокращали срок службы покрытия без специальных технологических решений.

Управленческая логика победила инженерную

Асфальт был проще в производстве, укладке и локальном ремонте. К тому же он позволял быстрее "осваивать" бюджетные средства — фактор, который в плановой экономике часто имел решающее значение.

В результате страна получила дорожную систему, которая требовала постоянных вложений и не выдерживала долгосрочных нагрузок.

