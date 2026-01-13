Врач рассказала о своем худшем случае за время работы в ветеринарной клинике.

Можно ли лечить животных препаратами для людей

Ветеринар предупредила владельцев кошек о смертельной опасности "человеческих" лекарств

Парацетамол стал причиной самого тяжелого случая в ее практике

Специалист призывает при любых симптомах у животного обращаться к ветеринарам

Австралийская ветеринар Лиза Чаймс, известная широкой аудитории благодаря участию в телепроектах Bondi Vet, выступила с резким предупреждением для владельцев кошек. Специалист подчеркнула, что лекарства для людей представляют смертельную опасность для животных, и даже одна таблетка может иметь фатальные последствия.

Самый тяжелый случай в практике врача

По словам Чаймс, самый трагический инцидент произошел, когда владелец дал коту парацетамол, пытаясь облегчить его состояние. Реакция организма была мгновенной и катастрофической: животное начало синеть, его губы опухли, а дыхание стало тяжелым. Ветеринар вспоминает, что кот буквально хватал воздух, и спасти его не удалось, пишет The Mirror.

Специалист подчеркивает, что парацетамол входит в список самых опасных токсинов для кошек, поскольку их печень не способна перерабатывать это вещество.

Важное правило для владельцев животных

Чаймс призывает не экспериментировать с аптечкой и не пытаться лечить животное самостоятельно. Если кот получил травму, выглядит вялым или ведет себя необычно, единственный правильный шаг — обратиться к специалисту.

Ветеринарное сообщество поддерживает позицию врача и подчеркивает: любые препараты, не предназначенные для животных, могут вызвать тяжелые отравления, отеки, поражение органов и даже смерть.

Об источнике: The Mirror The Mirror – один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.

