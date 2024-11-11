Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Горячая или холодная: в какую воду опускать картошку при варке

Сергей Кущ
11 ноября 2024, 16:55
296
Не все хозяйки знают правильный ответ.
В какую воду опускать картошку при варке
В какую воду опускать картошку при варке / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что будет, если опускать картошку в холодную воду
  • Почему сначала нужно вскипятить воду

Многие хозяйки задаются вопросом: в какую воду нужно опускать картофель при варке – в холодную или горячую?

Главред разбирался, какой способ приготовления сохранит больше витаминов и вкуса.

видео дня

Из картошки можно приготовить множество вкусных блюд, но многие хозяйки до сих пор точно не знают, в какую воду при варке нужно опускать клубни – в холодную или горячую. Попробуем разобраться вместе с вами.

Миф о холодной воде

Многие из нас привыкли опускать картофель в холодную воду и ставить кастрюлю на огонь. Однако опытные хозяйки утверждают, что это не самый лучший способ приготовления, пишет портал На пенсии.

Почему горячая вода лучше?

Сохранение витаминов: При резком погружении в кипящую воду картофель сохраняет больше полезных веществ, таких как витамины группы B, C, а также калий, фосфор и железо.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Сохранение вкуса: Картофель, сваренный в горячей воде, получается более рассыпчатым и вкусным. Он не разваривается и идеально подходит для приготовления пюре или гарниров.

Меньшая потеря крахмала: В горячей воде картофель теряет меньше крахмала, что делает его более полезным.

Почему не стоит варить картофель в холодной воде?

При длительном нагреве в холодной воде картофель теряет больше витаминов и питательных веществ. Кроме того, он может развариться и стать менее вкусным.

Когда правильно высаживать картофель

Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

Как правильно варить картофель?

Подготовка картофеля: Тщательно промойте картофель и очистите его от кожуры.

Закипятите воду: Налейте воду в кастрюлю, добавьте немного соли и доведите до кипения.

Опустите картофель: Аккуратно опустите картофель в кипящую воду.

Варка: Варите картофель на среднем огне до готовности. Время варки зависит от сорта картофеля и его размера.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картофель лайфхак интересные новости
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Комплексная программа против российских КАБов: Зеленский провел важнейшую Ставку

Комплексная программа против российских КАБов: Зеленский провел важнейшую Ставку

17:00Украина
В опасности большой город: Россия выбрала новые цели для ударов по гражданским - BILD

В опасности большой город: Россия выбрала новые цели для ударов по гражданским - BILD

16:59Украина
Польша создаст специальный союз с Британией, чтобы спасти Украину от Трампа - СМИ

Польша создаст специальный союз с Британией, чтобы спасти Украину от Трампа - СМИ

16:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Влупил почти 9-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

Влупил почти 9-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

"Не думать, не рыдать, не упрекать": Елена Мозговая оказалась под капельницами

"Не думать, не рыдать, не упрекать": Елена Мозговая оказалась под капельницами

Карта Deep State онлайн за 11 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Грустно брела в одиночестве: Пугачеву поймали во время редкого выхода на люди

Грустно брела в одиночестве: Пугачеву поймали во время редкого выхода на люди

Когда Украину накроет мокрый снег: синоптик назвала точные даты

Когда Украину накроет мокрый снег: синоптик назвала точные даты

Последние новости

17:30

Почти 1,5 тысячи за сутки: враг прокладывает путь собственными телами - Гетьман

17:12

Как очистить футболку от принта: 4 простых способа удаления печати с ткани

17:00

Комплексная программа против российских КАБов: Зеленский провел важнейшую Ставку

16:59

В опасности большой город: Россия выбрала новые цели для ударов по гражданским - BILD

16:55

Горячая или холодная: в какую воду опускать картошку при варке

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:48

Политика Евросоюза существенно изменится после победы Трампа: что предполагается

16:48

Польша создаст специальный союз с Британией, чтобы спасти Украину от Трампа - СМИ

16:32

РФ использует новую тактику воздушных атак: эксперт описал хитрый план оккупантов

16:25

"Должно быть влечение и желание": Клопотенко рассказал про романтику с мужчинами

Реклама
16:18

Опасные сети манипуляций: как не попасться и распознавать скрытое влияние

16:12

У Украины есть несколько месяцев: Киев готовится к возможному окончанию войны - Reuters

16:06

"Потеря города — вопрос времени": аналитики рассказали о ситуации на Донбассе

15:47

Угощали мороженым и генеральским салом: звезда "Успеть до 30" раскрыла, как снимали второй сезон сериала

15:46

Какая разница между фильтрованным пивом и нефильтрованным: простое объяснение

15:21

От чистки салона до разморозки: как можно использовать отпариватель для одежды

15:17

ВСУ пошли в контратаку: Снегирев рассказал об успехах на Лиманском направлении

15:02

Войска РФ повредили дамбу Кураховского водохранилища: вода подступает к селам

15:00

В России сообщили о крупной поставке партии истребителей Су-57 и Су-35С

14:58

Оккупанты, вероятно, в упор расстреляли двух украинских пленных - Лубинец

14:51

"Угроза преждевременных родов": юная жена Остапчука попала в больницу

Реклама
14:41

Скрыла миллионные доходы: чиновнице Львовского МСЭК предъявили подозрение

14:33

Десантники ВСУ уничтожили "элитных" солдат РФ: поля усеяны техникой и "двухсотыми"

14:31

Вкуснее магазинных: как приготовить мишек "Барни" домаВидео

14:30

Можно испортить до неузнаваемости: какие вещи нельзя мыть универсальным средством

14:26

Будет свежий неделями: женщина рассказала удивительный секрет хранения хлеба

14:14

Под завалами могут быть люди: количество пострадавших в Кривом Роге резко возрослоФото

14:02

Не в нижнем ящике: как хранить морковь в холодильнике

13:58

Эксперты призвали никогда не сушить вещи в одной из комнат: в чем причина

13:58

РФ ставит все на эту битву: СМИ передают, что враг подошел вплотную к Курахово

13:40

Чем смазать выпечку для красивой корочки: хозяйки раскрыли, чем заменить яйца

13:38

Почему Путин мечтает сесть за стол переговоров с Трампоммнение

13:20

Яйца в Украине стали "золотыми": в Минагрополитики сказали, когда цены достигнут пика

13:18

Чтобы не сломалась: сколько раз в день можно запускать стиральную машину

13:17

"Есть улучшение": ВСУ могут стабилизировать Восточный фронт до января - прогноз

13:15

Путин играет роль "миротворца": почему РФ "тянет" с ракетным ударом по Украине

13:06

Россияне рвут и мечут: Валерий Меладзе принял важное решение - что произошло

12:57

Похороны Вячеслава Узелкова: в Виннице попрощались со спортсменом - фотоФото

12:37

Когда Украину накроет мокрый снег: синоптик назвала точные даты

12:29

Ресурсы не бесконечны: эксперт сказал, что может принудить Путина к переговорам

12:25

"РФ ищет новые мишени": Зеленский жестко отреагировал на удар по Кривому Рогу

Реклама
12:20

Маск сильно влияет на назначения в команде Трампа: в CNN раскрыли важные детали

12:09

"Не уступлю принципам": известный украинский певец попытался сбежать через границу

11:56

Переговоры Путина и Трампа: в Кремле выступили с неожиданным заявлением

11:53

Макрон и Стармер будут убеждать Байдена принять важное решение по Украине: о чем речь

11:45

Когда отменят аварийные отключения света: в "Укрэнерго" дали ответ

11:27

Шольц снова заявил о желании "поговорить" с Путиным: когда это произойдет

11:06

Россияне прицельно атаковали Кривой Рог: ударили по пятиэтажке, есть раненыеФото

11:02

Украину накроют мокрый снег и дожди: в каких областях будут осадки и -8 градусов

11:01

Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Драконам - драка, Свиньям - проблемы с детьми

10:54

"Апокалиптическая битва": Путин приказал срочно вернуть Курщину - Forbes

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять