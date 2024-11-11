Горячая или холодная: в какую воду опускать картошку при варке

Не все хозяйки знают правильный ответ.

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В какую воду опускать картошку при варке / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что будет, если опускать картошку в холодную воду

Почему сначала нужно вскипятить воду

Многие хозяйки задаются вопросом: в какую воду нужно опускать картофель при варке – в холодную или горячую?

Главред разбирался, какой способ приготовления сохранит больше витаминов и вкуса.

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Из картошки можно приготовить множество вкусных блюд, но многие хозяйки до сих пор точно не знают, в какую воду при варке нужно опускать клубни – в холодную или горячую. Попробуем разобраться вместе с вами.

Миф о холодной воде

Многие из нас привыкли опускать картофель в холодную воду и ставить кастрюлю на огонь. Однако опытные хозяйки утверждают, что это не самый лучший способ приготовления, пишет портал На пенсии.

Почему горячая вода лучше?

Сохранение витаминов: При резком погружении в кипящую воду картофель сохраняет больше полезных веществ, таких как витамины группы B, C, а также калий, фосфор и железо.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Сохранение вкуса: Картофель, сваренный в горячей воде, получается более рассыпчатым и вкусным. Он не разваривается и идеально подходит для приготовления пюре или гарниров.

Меньшая потеря крахмала: В горячей воде картофель теряет меньше крахмала, что делает его более полезным.

Почему не стоит варить картофель в холодной воде?

При длительном нагреве в холодной воде картофель теряет больше витаминов и питательных веществ. Кроме того, он может развариться и стать менее вкусным.

Когда правильно высаживать картофель Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

Как правильно варить картофель?

Подготовка картофеля: Тщательно промойте картофель и очистите его от кожуры.

Закипятите воду: Налейте воду в кастрюлю, добавьте немного соли и доведите до кипения.

Опустите картофель: Аккуратно опустите картофель в кипящую воду.

Варка: Варите картофель на среднем огне до готовности. Время варки зависит от сорта картофеля и его размера.

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