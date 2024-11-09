Картофель будет свежим месяцами: в каком необычном месте нужно его хранить

Часто именно неправильное хранение приводит к тому, что картофель портится и его нужно выбрасывать.

https://glavred.info/life/kartofel-budet-svezhim-mesyacami-v-kakom-neobychnom-meste-nuzhno-ego-hranit-10612742.html Ссылка скопирована

Как лучше хранить картофель в квартире/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Когда речь идет о покупке картофеля, то часто хочется приобрести большее количество такого продукта, чтобы иметь дома запасы. Ведь никому не хочется столкнуться с ситуацией, когда вы захотели приготовить что-то из картофеля, бросились искать его на кухне и с разочарованием осознали, что он закончился и снова нужно бежать в магазин.

Но в таком случае не лишним будет знать, как сохранить картофель свежим как можно дольше.

Как отмечается в материале The Mirror, местом, где лучше всего хранить картофель, может оказаться то, о котором многие даже подумать не могли. Речь идет о холодильнике. Долгое время считалось, что именно там картофель хранить не стоит, ведь были опасения, что при таких условиях в крахмалистых продуктах может увеличиваться количество опасного вещества акриламида.

видео дня

Однако, как отмечается в материале издания, тщательное научное исследование опровергло такие беспокойства, установив, что охлаждение фактически не увеличивает количество акриламида по сравнению с сохранением картофеля при комнатной температуре.

Отмечается, что это исследование было рассмотрено Комитетом по токсичности химических веществ в пищевых продуктах, потребительских товарах и окружающей среде (COT) и одобрено FSA. Тем не менее, потребителям рекомендуется прислушиваться к срокам годности и рекомендациям по хранению, указанным на упаковке, поскольку они жизненно важны для сохранения качества картофеля.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике/ Инфографика: Главред

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред