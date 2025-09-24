Отличная форма в 44 года: что делает со своим телом Ким Кардашьян

Американская знаменитость также рассказала, что сильно раздражает ее тренера по фитнесу.

Ким Кардашьян поделилась секретом красоты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Как поддерживает свое тело знаменитость

Сколько раз в неделю она тренируется

Ким Кардашьян тренируется по полтора часа каждый день, чтобы поддерживать свою физическую форму в свои 44 года.

Звезда реалити-шоу подробно рассказала о своей программе тренировок, которая в основном состоит из силовых тренировок, пишет Page Six.

"Я — опытная тяжелоатлетка, поэтому работаю с большим весом", — рассказала она. "У меня были проблемы со спиной, поэтому мне пришлось скорректировать некоторые тренировки, но мне нужно тренировать нижнюю часть тела, чтобы оставаться в тонусе. Несколько дней я тренирую верхнюю часть тела".

Ким Кардашьян в шикарной форме/ Instagram

Кардашьян рассказала, что обычно выбирает определённую часть тела, на которой сосредотачивается, и тренирует её весь день.

"Я занимаюсь полтора часа в день, занимаясь силовыми упражнениями, растяжкой и немного кардио", — поделилась она. "Я обожаю пилатес… Замечаю, что если не заниматься пилатесом хотя бы раз в неделю, то чувствую боль в спине".

"Мне определённо нужны эти упражнения на вытяжение и растяжку", — добавила она.

Мать четверых детей рассказала, что занимается спортом по утрам, но призналась, что легко отвлекается.

Ким Кардашьян шикарна в купальнике/ Instagram

"Я из тех раздражающих людей, которые постоянно проверяют телефон во время тренировки и отвечают людям", — сказала она. "Уверена, это очень раздражает моего тренера".

Что касается того, что поднимает ей настроение, она любит тренироваться под музыку Джастина Бибера. Но она также отметила, что любые танцевальные тренировки или горячая йога — не для неё.

Напомним, ранее Кардашьян угодила в скандал. В частности, она получила негативную реакцию за то, что выставила "грязную" сумку Hermès Birkin на семейном сайте перепродажи под названием Kardashian Kloset.

Ранее также стало известно о том, что уже почти 20 лет светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян страдает неизлечимым аутоиммуннымзаболеванием - псориазом. Над кланом знаменитостей часто подшучивают из-за любви к фотошопу, но свою болезнь Ким показывает без прикрас.

О персоне: Ким Кардашьян Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

