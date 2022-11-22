У России есть ресурс для 3-4 массированных ракетных атак по Украине - Данилов

По словам Данилова, Россия имеет ресурс для 3-4 массированных ударов, равноценных атаке, которая произошла 15 ноября.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у российской федерации еще "слишком много" ракет С-300.
"У нас есть точная информация о наличии на территории РФ тех или иных видов вооружения. Есть понимание, сколько осталось — определенных ракет осталось менее 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, к черту на территории РФ — это ракеты С-300. Их слишком много. Ими сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, на Харьковщину. У них их еще много. Что касается высокоточных ракет — мы четко осознаем, сколько они на сегодня их имеют. Если бы все было в порядке, то они бы точно не обращались в другую страну (Иран - ред) для того, чтобы им помогали ракетами", - рассказал он, передает Радио Свобода.
По словам Данилова, Россия имеет ресурс для 3-4 массированных ударов, равноценных атаке, которая произошла 15 ноября.
"То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15-го числа, то это максимум три — четыре раза они могут еще сделать такие обстрелы", - добавил секретарь СНБО.
Ракетные удары России по Украине 17 ноября
В четверг утром, 17 ноября, в Киеве, Одессе и Днепре прогремели взрывы – войска агрессора России снова атаковали украинские города. Над Киевом силы ПВО ВСУ сбили две ракеты и иранские дроны-камикадзе.
В Одессе оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры.
В Днепре установлены попадания в два инфраструктурных объекта. Пострадали люди.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Россия нанесла удары по газодобыче Украины и заводу Южмаш в Днепре.
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