Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по газодобыче на востоке Украины – Нафтогаз

После ударов агрессора РФ на некоторых объектах зафиксированы повреждения - Нафтогаз / УНИАН

Страна-оккупант Россия нанесла массированный ракетный обстрел по газодобывающей инфраструктуре компании Укргаздобыча на востоке Украины. Несколько объектов разрушено, на других зафиксированы повреждения. Специалисты проводят оценку последствий, устанавливается информация о пострадавших. Об этом заявил руководитель НАК Нафтогаз Алексей Чернышев.

Как сообщает пресс-служба Нафтогаза, он подтвердил сведения, согласно которым агрессор Российская Федерация в четверг, 17 ноября, осуществила массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры акционерного общества Укргаздобыча на востоке Украины.

По его словам, враг разрушил ряд объектов. На других зафиксированы повреждения. Специалисты устанавливают масштабы нанесенного урона и устанавливают информацию о пострадавших.

"Сейчас известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения разной степени. Специалисты Укргаздобычи оперативно прибыли на поврежденные объекты. Ими оцениваются последствия и масштабы атаки. Также устанавливается информация о пострадавших", - подчеркнул Алексей Чернышев.

Также в НАК Нафтогаз сказали, что после российских обстрелов был пожар. Сотрудники ГосЧС оперативно его ликвидировали.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела", - подчеркнули в компании.

Ракетные удары России по Украине 17 ноября

В четверг утром, 17 ноября, в Киеве, Одессе и Днепре прогремели взрывы – войска агрессора России снова атаковали украинские города. Над Киевом силы ПВО ВСУ сбили две ракеты и иранские дроны-камикадзе.

В Одессе оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры.

В Днепре установлены попадания в два инфраструктурных объекта. Пострадали люди.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Россия нанесла удары по газодобыче Украины и заводу Южмаш в Днепре.

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