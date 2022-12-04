Киев может вернуться к плановым отключениям света: у Кличко рассказали о ситуации в столице

В Киеве стабилизируется ситуация с электроэнергией, отключают свет уже только до 25% потребителей в городе, сказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
В городе Киеве наблюдается относительный прогресс в плане стабилизации ситуации с электроэнергией. Отключают от света уже только 25% абонентов. Столица в перспективе должна выйти на почасовые графики отключения электричества. Об этом заявил заместитель руководителя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что ночью 4 декабря свет уже не отключали. Сейчас отключают только каждого четвертого абонента в городе.
"С положительного - это то, что сегодня ночью вообще никаких отключений не было. Сейчас понемногу поочередно отключают, но уже небольшие объемы - до 25% города" , - сказал Пантелеев.
По его словам, наблюдается определенная стабилизация ситуации и снижение уровня потребления электроэнергии в выходные дни по сравнению с буднями.
Чиновник надеется, что со временем столица выйдет на почасовые графики отключения света.
"Как на левом, так и на правом берегу ситуация постепенно стабилизируюсь. Но надо понимать, что полноценное восстановление поврежденной после обстрелов инфраструктуры требует достаточно большого времени. Я уверен, что мы выйдем на почасовые графики, к которым мы привыкли, и будем так жить и работать дальше", - отметил заместитель Кличко.
Также он добавил, что на данный момент сложно точно сделать прогноз по поводу даты перехода к плановым отключениям электроэнергии.
"Но, такая тенденция есть и мы ожидаем, что достаточно скоро сможем переходить на почасовые графики отключения", - подчеркнул Петр Пантелеев.
Отключения света в Украине
В журнале Forbes ранее назвали три сценария Кабмина Украины относительной действий в случае блэкаута. Алгоритм предполагает варианты на случай исчезновения электроснабжения на период от 12 часов до 7 суток. Сценарии зависят от того, по каким объектам будут бить оккупанты РФ.
Киевский градоначальник Виталий Кличко заявлял, что свет в Киеве будут отключать, вероятно, до весны 2023 года. Из-за холодов люди могут использовать теплонагревательные приборы, что приводит к увеличению нагрузки на электросеть.
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