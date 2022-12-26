Снять деньги можно будет даже во время блэкаута: в Украине создали сеть Power banking

По инициативе Национального банка создана общая банковская сеть Power banking, которая будет работать даже в условиях блекаута.

В Украине создали сеть Power banking / Фото УНИАН

Национальный банк Украины вместе со всеми системно важными банками создал национальную сеть Power banking, которая будет работать даже в условиях блэкаута.

Как сообщает пресс-служба НБУ, Power banking - это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута.

Отделения национальной сети обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал.

Сегодня сеть Power banking объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой этой сети, и привлекает других участников банковского рынка.

В настоящее время уже более 1000 отделений во всех регионах страны дополнительно оснащены для работы во время блэкаута.

В условиях блэкаута в отделениях сети Power banking для всех клиентов будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг:

получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);

платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);

обмен валют (при наличии наличной валюты в кассе);

консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Кроме того, в отделениях сети Power banking введен банкоматный национальный роуминг. Его цель – предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных средств, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса.

Карта отделений сети POWER BANKING доступна по ссылке.

Как сообщал Главред, экономист Илья Несходовский заявил, что своими атаками на объекты критической инфраструктуры Россия может временно остановить предоставление банковских услуг в Украине РФ, но полностью "положить" банковскую систему у страны-оккупанта не получится. В связи с этим украинцам, которые привыкли пользоваться карточками, лучше всегда иметь плюс-минус недельный запас налички.

Напомним, после очередной атаки России на Киев и Киевскую область продолжаются работы по восстановлению поврежденных энергетических сетей. Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, о возвращении к стабильным графикам в настоящее время говорить не приходится.

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