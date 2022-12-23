glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Графики отключений света: когда Киев вернется к нормальной жизни

23 декабря 2022, 23:57
В связи с принятыми мерами экстренного характера в настоящее время в Белой Церкви, Василькове, Фастове энергетикам удалось выйти на график отключений 4/4.
Свет, отключения света, электроенергия, Киев
Отключения света / УНИАН

После очередной атаки России на Киев и Киевскую область продолжаются работы по восстановлению поврежденных энергетических сетей.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, о возвращении к стабильным графикам в настоящее время говорить не приходится.

Он отметил, что согласно данным Укрэнерго, дефицит электроэнергии в регионе составляет около 50%. В первую очередь, электричество есть в больницах, системах водо- и теплоснабжение, а также других объектах критической инфраструктуры.

В связи с принятыми мерами экстренного характера в настоящее время в Белой Церкви, Василькове, Фастове энергетикам удалось выйти на график отключений 4/4. Подобный график и в Вышгородском районе.

Самая сложная ситуация в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах. Там есть электричество, но из-за масштабных повреждений свет подается на 2-4 часа, выключается на 6-10 часов.

"Задача для энергетиков остается неизменной – как можно быстрее выйти на понятные и справедливые графики подачи света. Предварительно, за 2-3 дня ждем изменения ситуации к лучшему. Это при отсутствии чрезвычайных ситуаций", - написал Кулеба.

Атака вражеских дронов на столицу

Рано утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки иранскими дронами-камикадзе "Шахид".

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ночной атаки дронами по Киеву 19 декабря есть повреждения объектов критической инфраструктуры. "Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением", - заявил он.

Как рассказал глава КМВА Сергей Попко, столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed". В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили ориентировочно 15.

Вследствие вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Это означает, что графики стабилизационных отключений не работают.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне продолжают прицельно бить по украинской энергосистеме, но мы научились этому противостоять. Он подчеркнул, что все выкладываются на 100% по любому направлению по обеспечению жизнедеятельности нашей страны.

Читайте также:

свет отключения света электроэнергия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:19

"Риск высок": в РФ заговорили о непосредственной войне с США

23 декабря, пятница
23:57

Графики отключений света: когда Киев вернется к нормальной жизниВидео

23:13

"Захлебнется в бунтах": в РФ начнутся массовые беспорядки после поражения в Украине - ПодолякВидео

22:43

Хромой "путинист" Басков отдал миллион на "нужды оккупантов"

22:21

"Не будет никакой свадьбы": бесстыдная Волочкова забавлялась с женщиной прямо на столеВидео

Реклама
22:15

У Зеленского назвали страны, которые помогают РФ убивать украинцевВидео

22:10

Самый красивый новогодний маникюр на короткие ногти 2023, который покорит ваше сердцеФото

21:54

РФ планирует новый ракетный обстрел во время праздников - ЗеленскийВидео

21:35

Везет далеко не всем: как кошки выбирают, с кем спать

21:35

Страны G7 готовы присоединиться к мониторингу внедрения реформы градостроения - Кубраков

21:20

Странно, но это работает: зачем раньше клеили газеты под обои

21:11

"Байден сделал ставку на Украину": эксперт рассказал, на что способны "подарки" от США

20:54

"На фронте видны перспективы": Зеленский провел срочную СтавкуВидео

20:38

Был героем Тик-токов Кадырова: ВСУ ликвидировали спецназовца "Ахмата"

20:20

Гороскоп на завтра 24 декабря 2022: Тельцам – интересные сообщения, а Рыбам – гора обязанностей

20:10

Приметы на 25 декабря: 3 самых строгих запрета, которые нельзя нарушать никому в большой праздникВидео

19:59

Президент Болгарии "сплясал" под дудку Путина и обозвал депутатов из-за военной помощи УкраинеВидео

19:32

В чем встречать Новый год 2023, чтобы задобрить Черного Водяного Кролика и стать счастливой

19:27

Война закончится капитуляцией РФ: астролог подробно рассказал о событиях 2023 годаВидео

19:25

У Лукашенко гораздо больше шансов стать Ахматом Кадыровым, чем его сыноммнение

Реклама
19:18

800 млн долларов для Украины: Байден подписал важный документВидео

18:52

Россия должна быть исключена из Совбеза ООН - глава ЕвросоветаВидео

18:36

Украину зальет дождями и ударит магнитная буря на выходных: синоптики назвали дату снегопадаВидео

17:47

Польза или вред: зачем по утрам люди пьют воду с содой

17:46

Новая стратегия оккупантов загнала Путина в ловушку: эксперт назвал причинуВидео

17:30

Календарь выходных и праздничных дней на 2023: сколько будем отдыхать и работать

17:15

Когда Украина получит танки Abrams и истребители F-15, F-16: посол в США сделала заявлениеВидео

16:44

В Кремле нашли "козла отпущения" в войне против Украины - РоманенкоВидео

16:33

Мобилизация в Украине: почему на фронт отправляют мужчин, не проходивших срочную службу - адвокатВидео

16:32

Кэмерон Диаз снимется в фильме, впервые за 8 лет

16:27

Дед не выпил таблетки: Энтони Хопкинс перевоплотился в Вещь из сериала "Уэнсдей"Видео

16:13

На Сумщине ВСУ уничтожили диверсантов РФ: оккупанты отступили с потерямиВидео

16:02

Украинцы вырубят свет сначала в Курске и Белгороде, а потом и в Москве - НавальныйВидео

15:53

Создание международного трибунала по преступлениям РФ: Зеленский дал задачи дипломатам на 2023-йВидео

15:46

"Неземная красота": Киркоров сознался в проведении процедуры красоты

15:38

"Скорее, чем думают россияне": эксперт рассказал, когда украинская энергетика будет под защитойВидео

15:35

Есть два кандидата: военный аналитик назвал вероятных преемников ПутинаВидео

15:26

Блестящая сосиска: Лолита обтянула себя тесным комбинезоном

15:14

Favbet Foundation снова передал ВСУ два внедорожника Mitsubishi L200

15:04

РФ нарвалась на мощную ответку: под Бахмутом более 300 убитых и раненых оккупантовВидео

Реклама
15:01

Православный календарь на 2023 год: узнайте, когда Рождество, Пасха, Троица

15:00

Королевский рецепт Шубы на Новый год 2023: невозможно вкусный салат, который еще никто не пробовалВидео

14:54

Под Бахмутом в боях с врагами погиб известный украинский режиссер

14:39

У Путина вспомнили о "демилитаризации" Украины и высказались насчет переговоровВидео

14:28

Подумайте дважды: можно ли смывать суп в унитаз

14:17

"Только старт переговоров": эксперт оценил сведения о готовности Байдена встретиться с ПутинымВидео

14:03

Хилый цветок зазеленеет и зацветет даже зимой: как подкормить растения дешевым средством из аптечки

14:01

Бывший муж Седоковой разрешил ей запостить фото дочери, которая не живет с ней

13:57

Состояние здоровья ухудшилось: Путин отменяет новогодние банкеты – источникВидео

13:15

Самые плохие родители по знаку зодиака: кто они и почему им лучше не рожать детейВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять