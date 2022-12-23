Графики отключений света: когда Киев вернется к нормальной жизни

В связи с принятыми мерами экстренного характера в настоящее время в Белой Церкви, Василькове, Фастове энергетикам удалось выйти на график отключений 4/4.

Отключения света / УНИАН

После очередной атаки России на Киев и Киевскую область продолжаются работы по восстановлению поврежденных энергетических сетей.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, о возвращении к стабильным графикам в настоящее время говорить не приходится.

Он отметил, что согласно данным Укрэнерго, дефицит электроэнергии в регионе составляет около 50%. В первую очередь, электричество есть в больницах, системах водо- и теплоснабжение, а также других объектах критической инфраструктуры.

В связи с принятыми мерами экстренного характера в настоящее время в Белой Церкви, Василькове, Фастове энергетикам удалось выйти на график отключений 4/4. Подобный график и в Вышгородском районе.

Самая сложная ситуация в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах. Там есть электричество, но из-за масштабных повреждений свет подается на 2-4 часа, выключается на 6-10 часов.

"Задача для энергетиков остается неизменной – как можно быстрее выйти на понятные и справедливые графики подачи света. Предварительно, за 2-3 дня ждем изменения ситуации к лучшему. Это при отсутствии чрезвычайных ситуаций", - написал Кулеба.

Атака вражеских дронов на столицу

Рано утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки иранскими дронами-камикадзе "Шахид".

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ночной атаки дронами по Киеву 19 декабря есть повреждения объектов критической инфраструктуры. "Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением", - заявил он.

Как рассказал глава КМВА Сергей Попко, столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed". В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили ориентировочно 15.

Вследствие вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Это означает, что графики стабилизационных отключений не работают.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне продолжают прицельно бить по украинской энергосистеме, но мы научились этому противостоять. Он подчеркнул, что все выкладываются на 100% по любому направлению по обеспечению жизнедеятельности нашей страны.

Читайте также: