Ситуация очень тяжелая: на Новый год Киев может остаться без света

Ситуацию со светом в Киеве пока можно приравнять к ситуации в прифронтовых регионах.

Электроенергия / УНИАН

Киев и многие жители столицы могут остаться без электроснабжения в новогоднюю ночь.

Как заявил на брифинге директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, диспетчеры украинской энергосистемы уже приобрели опыт, как не попасть в ситуацию, произошедшую после российского обстрела 23 ноября.

"Они смогут предотвратить ситуацию неуправляемого отключения электричества, но все же часть страны может быть на Новый год без света. Поэтому киевлянам и жителям других областей советую объединяться вокруг друзей, у которых есть генераторы, чтобы отпраздновать Новогодние праздники со светом", - заявил он.

Харченко отметил, что ситуацию со светом в Киеве пока можно приравнять к ситуации в прифронтовых регионах, находящихся под постоянными обстрелами.

Напомним, что в некоторых районах на территории Киевской области может не быть электроэнергии до 23 декабря, сказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, тотальное отключение может продолжаться до 23 декабря, идут восстановительные работы, на стабилизацию ситуации нужно двое-трое суток.

Атака вражеских дронов на столицу

Рано утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки иранскими дронами-камикадзе "Шахид".

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ночной атаки дронами по Киеву 19 декабря есть повреждения объектов критической инфраструктуры. "Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением", - заявил он.

Как рассказал глава КМВА Сергей Попко, столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed". В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили ориентировочно 15.

Вследствие вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Это означает, что графики стабилизационных отключений не работают.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне продолжают прицельно бить по украинской энергосистеме, но мы научились этому противостоять. Он подчеркнул, что все выкладываются на 100% по любому направлению по обеспечению жизнедеятельности нашей страны.

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