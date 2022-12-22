"Ситуация остается тяжелой": в Киеве нет альтернатив аварийным отключеним света - чиновники

По словам руководителя КГВА Сергея Попко, ремонтные бригады и коммунальщики работают 24/7 – для того, чтобы восстановить поврежденную энергосистему Киева.

в Киеве нет альтернатив аварийным отключеним света - чиновники / Фото УНИАН, https://ua.depositphotos.com

В Киеве по-прежнему используются аварийные отключения света, длительность которых невозможно упорядочить. Об этом сообщают представители КГВА в Telegram.

"Ситуация в Киеве с энергоснабжением остается тяжелой. Главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома. Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать", − заявил руководитель КГВА Сергей Попко.

По словам чиновника, и энергетики, и ремонтные бригады, и коммунальщики работают 24/7 –для того, чтобы восстановить поврежденную энергосистему.

"Нужно время", − подытожил он.

Атака вражеских дронов на столицу

Рано утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки иранскими дронами-камикадзе "Шахид".

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ночной атаки дронами по Киеву 19 декабря есть повреждения объектов критической инфраструктуры. "Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением", - заявил он.

Как рассказал глава КМВА Сергей Попко, столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed". В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили ориентировочно 15.

Вследствие вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Это означает, что графики стабилизационных отключений не работают.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне продолжают прицельно бить по украинской энергосистеме, но мы научились этому противостоять. Он подчеркнул, что все выкладываются на 100% по любому направлению по обеспечению жизнедеятельности нашей страны.

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