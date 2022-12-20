"На графики пока не рассчитываем": в YASNO сделали тревожный прогноз по свету в Киеве

Диспетчеры стараются сделать так, чтобы районы имели подключение к свету хотя бы на короткое время, но есть ряд домов, которые не включались с вчерашнего утра.

В YASNO дали неутешительный прогноз по свету в Киеве / ua.depositphotos.com

В Киеве ситуация со светом пока очень сложная. Сейчас мощность электросистемы на 50% меньше необходимой. В связи с этим жителям города пока не стоит рассчитывать на приближение к отключениям по графику. Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

"К сожалению, состояние системы в Киеве практически не изменилось. За день отключался почти весь город, около 1,1 млн пользователей. На приближение к графику пока не рассчитываем. По факту сейчас имеем мощность на 50% меньше необходимой. Но свет стабильно подается на критическую инфраструктуру, город преимущественно с водой и отоплением", - отметил Коваленко.

По его словам, в то же время диспетчеры пытаются сделать так, чтобы районы имели подключение к свету хотя бы на короткое время, но есть ряд домов, которые не включались со вчерашнего утра.

Он отметил, что ремонтные работы продолжаются. "Но если вы до сих пор не утеплились и не просмотрели список вещей, которые вам нужны, чтобы спокойно прожить длительные отключения - сейчас самое время об этом позаботиться", - заявил Коваленко.

Атака дронов на столицу

Рано утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки иранскими дронами-камикадзе "Шахид".

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ночной атаки дронами по Киеву 19 декабря есть повреждения объектов критической инфраструктуры. "Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением", - заявил он.

Как рассказал глава КМВА Сергей Попко, столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed". В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили ориентировочно 15.

Вследствие вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Это означает, что графики стабилизационных отключений не работают.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне продолжают прицельно бить по украинской энергосистеме, но мы научились этому противостоять. Он подчеркнул, что все выкладываются на 100% по любому направлению по обеспечению жизнедеятельности нашей страны.

Больше новостей о ракетном терроре россиян: