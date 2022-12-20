"Влупили по энергосети 1000 ракет и дронов": председатель правления "Укрэнерго" назвал главную цель РФ

Перед ударами по энергообъектах Украины российских военных консультируют специалисты по энергетике, рассказал Кудрицький.

РФ хочет полностью обесточить Украину, заявил Кудрицький/ УНИАН, Facebook Кудрицький, Минобороны РФ

Российские захватчики только по украинским энергосетях запустили более 1000 тяжелых ракет и дронов-камикадзе. Кремль такими действиями преследует свою главную цель – полностью обесточить Украину.

Использование такого количества боеприпасов для ударов делает российские атаки на украинскую энергосеть крупнейшей в истории подобной кампанией. Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью "Voice of America".

"Россия уже запустила более 1000 тяжелых ракет и дронов-камикадзе именно по украинских электросетях. Это делает эту кампанию против энергосистемы крупнейшей в истории человечества... От этого сейчас страдают миллионы украинцев, которые отключены от электричества", – сказал он.

Он подчеркнул, что страна-агрессор РФ имеет целью полностью избавить все регионы Украины от поставок электроэнергии. Поэтому они бьют так, чтобы нанести как можно больше вреда энергосистеме.

Также Кудрицький отметил, что российские специалисты по энергетике, вероятно, дают консультации оккупантам для выбора целей.

Кроме этого, российские захватчики подбирают для атак четко те периоды времени, когда ожидается похолодание. Они так делают, чтобы отключить от сети системы водоснабжения и отопления и уничтожить эту критически важную инфраструктуру, говорит председатель правления "Укрэнерго".

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал, что в результате атаки дронами на энергосистему Украины ситуация в Киевской области остается тяжелой. По состоянию на обеденное время 20 декабря 80% области остаются без света.

После этого Кулеба в эфире телемарафона заявил, что свет на Киевщине вечером появится только в трех районах – Броварском, Бориспольском и Обуховском. По его словам, без электроснабжения в регионе останутся менее 50% потребителей.

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