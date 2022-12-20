300 танков для ВСУ: Резников объяснил условие Залужного насчет нового наступления

Для полной деоккупации украинских земель по состоянию на 1991 год нужно больше техники и вооружения.

Алексей Резников рассказал о потребностях ВСУ в тяжелой технике / коллаж фото УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, который назвал число тяжелой бронетехники, необходимой ВСУ для продолжения наступательных операций.

По словам главы Минобороны, главком ВСУ, говоря о необходимости в 300 танках, 600-700 БМП, 500 гаубицах для победы, имел в виду нужды конкретной операции. Об этом Резников сообщил в эфире национального телемарафона.

Министр обороны пояснил, что для полной деоккупации украинских земель по состоянию на 1991 год нужно больше техники и вооружения.

"Я бы уточнил мысль генерала Залужного, потому что не всего его правильно дочитали. Он сказал, что может победить в этой войне в целом, и отдельно назвал ту цифру нужд для конкретной операции. Поэтому это победа в одной конкретной операции, и да, эти цифры реалистичны", — сказал Резников.

По его словам, учитывая помощь партнеров Украины и мощности отечественного ВПК, эти цифры реалистичны.

"Но для полной победы, полной деоккупации украинских земель по состоянию на 1991 год, включая Крым, Донецк и Луганск, конечно, нужно больше техники и вооружения, о чем мы информируем наших партнеров", – подчеркнул министр.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что может победить в войне, однако необходимо больше вооружения.

"Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля. Но я не могу сделать это с двумя бригадами. Я получаю то, что получаю, но меньше, чем мне нужно", - сказал Залужный.

Ранее Залужный заявил о том, что российские оккупационные войска готовят около 200 тысяч новых солдат, которые снова будут штурмовать Киев.

"Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать. Я изучал историю двух чеченских войн - все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек... Россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев", — заявил Залужный.

Читайте еще: