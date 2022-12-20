Атака 19 декабря стала самой масштабной: к вечеру свет будет только в трех районах Киевской области

По словам Кулебы, если это произойдет, то без света будет меньше половины региона.

Отключение света / ua.depositphotos.com

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире телемарафона заявил, что свет в Киевской области к вечеру появится в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах.

По его словам, без электроснабжения в регионе останутся менее 50% потребителей.

"Сейчас ситуация выравнивается... Под вечер ожидаем хорошие новости в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах", - рассказал он.

По словам Кулебы, если это произойдет, то без света будет меньше половины региона.

"Будут продолжаться ремонтные работы в части Фастовского района, Бучанском и Вышгородском районах. На данный момент вышли на 60% отключений", - добавил Кулеба.

Атака "Шахедами" 19 декабря стала самой массированной

Россия совершила самую массированную атаку иранскими дронами "Шахед" по Украине. Это произошло вчера, 19 декабря, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

"Вчера, как известно, день Святого Николая. Оккупанты поздравили нас одним из самых больших "шахедных" обстрелов.. по количеству подразумевается. Потому что 35 БПЛА ударных было выпущено по территории Украины. Если принимать во внимание статистику, то такое количество "Шахедов" "они еще не выпускали", - рассказал Игнат.

РФ атаковала Киев дронами-камикадзе

Напомним, 19 декабря российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. В Киеве мощные взрывы прогремели около 04:28 часов утра, а также около пяти часов утра.

Мэр Киева Виталий Клично сообщил, что в результате атаки дронами по Киеву 19 декабря были повреждения объектов критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением.

После атаки оккупантов "шахедами" в Украине ввели аварийные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений не работают.

Генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко рассказал, что в результате российской атаки дронами-камикадзе в Киеве сохраняется сложная ситуация с электроснабжением. По состоянию на вечер 19 декабря лишь у около 20% населения города был свет в домах.

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