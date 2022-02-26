Станица Луганская под контролем российских оккупантов

Российские оккупанты захватили Станицу Луганскую / Reuters

В Луганской области продолжаются ожесточенные бои. Российских оккупантов захватили Станицу Луганскую, Марковку и Крымское. Об этом сообщил глава Луганской ОДА Сергей Гайдай.

"К сожалению, временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка. Боремся!" – отметил чиновник.

В населенных пунктах Счастье, Новоайдар, Сватово, Старобельск, Беловодск ситуация под контролем ВСУ. Однако это может измениться в любой момент, предупредил Гайдай.

Гражданам советуют оставаться неподалеку от укрытий.

Ранее Главред сообщал, что в Сумах начались уличные бои, людей просят не выходить из дому.

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Также мы писали, что в Харькове активизировались диверсионно-разведывательные группы. Граждан просят сообщать о подозрительных лицах в правоохранительные органы.

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