В Харькове просят граждан сообщать о подозрительных людях – в городе могут быть ДРГ

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В Харькове в ночь на 25 февраля работали диверсионно разведывательные группы врага. Они пытаются завербовать местных жителей, определить цели, а также сделать закладки электронных меток для вражеской артиллерии.

Оккупанты работают в группах от двух до пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

"Обо всех случаях обнаружения подозрительных лиц сообщайте в полицию или военным!", – призвали в госадминистрации местных жителей.

Отмечается, что враг вчера, 24 февраля, понес возле Харькова большие потери – более 100 единиц вражеской бронированной техники и сотни убитых российских солдат.

Когда украинские военные оказали противнику серьезное сопротивление, россияне начали целить из артиллерии по социальной инфраструктуре – снаряды попали в центр крови на Алексеевке и детскую областную больницу, сообщают в ОГА.

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"Повреждены жилые дома на Салтовке и ХТЗ. Были попытки уничтожить военные объекты в центре города. К сожалению, есть пострадавшие. Сейчас комендантский час завершен, однако, передвигаться по городу опасно", – отметили в облгосадминистрации

В ОГА отметили, что в городе возможен массивный обстрел украинских позиций из вражеской артиллерии и самолетов, поэтому горожанам лучше прятаться в укрытие.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали Харьков. В сети появилось видео девушки, попавшей под прицел боевиков. На кадрах потерпевшая рассказала, что россияне убили ее мать.

Также ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что оккупанты бомбят Харьков кассетными ракетами. Она обратилась к русским, призвала их оставаться людьми и не становиться военными преступниками.

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