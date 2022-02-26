"Работают, несмотря на постоянные обстрелы": Подоляк рассказал, как руководство регионов трудится в условиях агресии РФ

Михаил Подоляк / УНИАН

Ни в одном регионе Украины, который подвергся вооруженной агрессии России, чиновники из руководства областных администраций и городов не покинули свои рабочие места. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в украинском телеэфире.

"Практически ни в одном городе, ни в одной области никто из руководства этих областей, местных органов власти не покинули свои места. Они работают, несмотря на постоянные обстрелы, постоянную работу вражеских ДРГ в этих городах или на постоянные прямые боевые столкновения с вооруженными силами Российской Федерации", — заявил он."То есть война уже идет с простыми людьми в городах Украины и это мы должны понимать. И в принципе Украина с этим вызовом очень и очень хорошо справляется", — подытожил он.

Читайте такжеЧто происходит на фронте в Украине сейчас: Подоляк назвал самые опасные направления

Реклама

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о вероятных переговорах с Россией касательно прекращения военных действий на территории Украины.

Он считает, что позиции в этом переговорном процессе будут другие, и условия будет диктовать Украина.

"Любая война заканчивается переговорным процессом, но я думаю, что позиции в этом переговорном позиции будут другие. Это будут позиции, которые будет диктовать Украина. Она будет выставлять условия того, что будет происходить дальше, в том числе в Донецкой и Луганской областях", - заявил Подоляк.