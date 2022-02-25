Оккупант бомбит Харьков кассетными ракетами - Венедиктова

Ирина Венедиктова / УНИАН

В Харькове оккупант обстрелял Харьковский авиационный завод, который расположен по ул. Сумская, 134.

Обстрел взлетной полосы ведется кассетными ракетами, сообщила Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Также она уточнила, что уже есть 3 раненые.

"Все курсанты Национальной гвардии. Квалифицируем и начинаем следствие", - сообщила Венедиктова.

Также Генпрокурор обратилась к россиянам:

"Россияне, я понимаю, что в эту минуту вас не пугают уголовные последствия от содеянного (позже испугаетесь), но людьми оставайтесь, и у вас же есть дети, дорогие люди, родственники. Не становитесь военными преступниками". Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черкасской области в селе Вознесенское украинские военнослужащие сбили российский самолет.

Пилот катапультировался, сейчас его разыскивают. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции области Зоя Вовк.

До того советник руководителя офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал главную цель российской военной агрессии ‒ физически уничтожить власть Украины и непосредственно президента Владимира Зеленского.