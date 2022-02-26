В Сумах начались уличные бои – людей просят не выходить из дома

Не покидайте дома и отойдите от окон.
В Сумах ведутся уличные бои, людей просят не выходить из дома. Об этом сообщили в Сумской областной военно-гражданской администрации.
"Внимание! Сейчас на улицах враг. Территориальная оборона ведет уличные бои и гражданские должны оставаться дома.
Людей просят закрыть шторы, а также находиться как можно дальше от окон.
Отмечается, что тероборона взяла в плен российского солдата на Курском проспекте. Он задержан на выезде из Сум.
В Telegram есть видео, как во время допроса местных жителей российский оккупант закрывает руками лицо и плачет.
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Также сообщается, что в Сумской области "заблудилось" еще несколько российских оккупантов. Они стоят просто на дороге, у них кончилось топливо для заправки.
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Автор: Елена Стороженко