Хет-трик морпеха ВСУ: названо число сбитых самолетов и вертолётов врага

Российские оккупанты снова понесли потери от противовоздушной обороны Сил обороны Украины.
Потери авиационной техники российской армии по состоянию на 23:00 5 марта составляют 44 самолета и 44 вертолета.
"44 самолета и 44 вертолета – идут нога в ногу", - отмечается в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ.
В частности, сегодня, 5 марта, российские оккупанты снова понесли потери от противовоздушной обороны Сил обороны Украины.
Новые потери врага:
- три вертолета самостоятельно сбил морской пехотинец ВМС ВСУ;
- 1 штурмовик Су-25 и 1 вертолет сбили военнослужащие оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ;
- два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военнослужащие оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ;
- два самолета Су-30 СМ сбили военнослужащие воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВСУ;
- противовоздушная оборона сбила БпЛА "Орлан-10" и несколько крылатых ракет, летевших в мирные украинские города.
"Стоит отметить и работу ударной авиации Воздушных Сил – бомбардировщиков Су-24м и штурмовиков Су-25, которые совершили несколько авианалетов на вражеские колонны, нанеся мощных ракетно-бомбовых ударов", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили в Черниговской области два российских самолета Су-25, которые бомбили мирных жителей.
Также мы сообщали, что на Николаевщине ВСУ уничтожили четыре вертолета противника.