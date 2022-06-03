Ракеты полетят в Крым аж бегом: Арестович объяснил, будут ли ВСУ атаковать армию РФ на полуострове

Арестович рассказал, что Крым уже бомбили / Фото Reuters, Википедия

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович допустил, что Украина может атаковать группировки российских войск на территории оккупированного Крыма.

На вопрос журналиста Politeka о том, считали ли США Крым украинской территорией, когда дискутировали с Украиной по поводу дальности ударов из американских РСЗО в ответ на российские атаки, Арестович ответил так:

"Крым наш. Наш украинский. И они (американцы - ред.) знают. Поэтому полетит в Крым аж бегом, если будет такая необходимость".

При этом советник главы Офиса президента добавил, что Украина уже осуществляла атаки по группировкам российских войск на полуострове с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

"Дело даже не в этом. Мы уже бомбили Крым, открою вам маленькую тайну. И очень удачно", - сказал Арестович.

Он также не сомневается, что в будущем международные партнеры передадут Украине и ракеты дальностью до 300 км.

Военная помощь Украине

США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS. Днем 1 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи Украине. Он сообщил, что в пакет вошли и ракетные системы, поскольку Украина пообещала не использовать их для ударов по территории России.

В Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО, а также уточнили, что речь идет о HIMARS и боеприпасах к ним.

Первые четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США передадут Украине, уже находятся в Европе. Об этом сообщил замминистра обороны США по политике Колин Кол. Тренинги по управлению РСЗО HIMARS займут около трех недель, еще около двух недель может потребоваться для обучения обслуживанию систем.

Тем временем Великобритания просит США согласовать отправку Украине реактивных систем залпового огня M270 MLRS. США должны официально одобрить этот шаг из-за экспортных правил, хотя администрация Байдена почти наверняка даст зеленый свет.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк заявила, что командование Вооруженных сил Украины самостоятельно определит дальность ударов из американских установок HIMARS, которые американские власти планируют передать ВСУ для защиты от российской агрессии.

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