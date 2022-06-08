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Кремль в июне "спрячет" Путина: в РФ отменили спектакль с вопросами и "общением с жителями Донбасса"

8 июня 2022, 21:34

"Прямая линия" с Путиным не может состояться в июне, сказал Дмитрий Песков.

Путин, прямая линия 16
В Кремле заявили, что Путин общаться с "жителями Донбасса" не будет / Reuters

Так называемая "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным, в рамках которой заранее подготовленные граждане задают ему вопросы, в июне не состоится. Причин отмены мероприятия в Кремле не называют. Не будет и, дескать, "общения Путина с жителями Донбасса".

Как сообщает РБК, пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков сказал, что в июне "Прямой линии" не будет.

Читайте такжеРоссия начинает шарахаться от Путина, или С чем связана новая истерика Медведева"Прямая линия не может состояться в этом месяце", - говорит рупор Кремля. Причин отмены мероприятия он не называет.

У спикера президентской администрации уточнили, "пообщается" ли Путин, дескать, с "жителями Донбасса", на что он ответил отрицательно.

"В том, что вы сказали, все неправда", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Примечательно, ранее Песков заявлял, что "Прямая линия" состоится после Петербургского экономического форума, который планируют провести 15-18 июня.

"Прямая линия", начиная с 2001 года, проходила каждый год, кроме 2004, 2012 и 2020 годов. Мероприятие, в рамках которого специально подготовленные граждане задают Путину вопросы, а он на них отвечает, обычно проходит в течение нескольких часов.

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Напомним, ранее в The Telegraph опубликовали материал, в котором говорилось о том, что после того, как Путину не удалось обосновать свои претензии на глобальную власть, его преследует череда неудач. Армия РФ потерпела поражение в боях под Киевом и Харьковом, а сам глава Кремля оказался в полной изоляции. Даже пропагандисты на российском ТВ уже рассказывают, что Россию ждет миллионный контингент украинской армии, вооруженной современным западным оружием.

Тем временем в Кремле отказались от проведения встречи Путина с президентом Украины Зеленским. Пресс-секретарь Кремля Песков обвинил Киев в якобы выходе из переговоров и сказал, что встреча на высшем политическом уровне вряд ли принесет результат.

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Кремль Владимир Путин Дмитрий Песков
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