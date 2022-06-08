В Кремле отвергли встречу Путина с Зеленским и разразились обвинениями в адрес Украины

Москва, дескать, абсолютно не готова к переговорам России и Украины на высшем политическом уровне.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Киев в якобы выходе из переговорного процесса и не видит смысла во встрече Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку она якобы не принесет результата. В кремлевской администрации на данный момент, мол, не обсуждают и возможности организации таких переговоров на высшем политическом уровне.
В эфире радио Маяк он повторил дежурный тезис российской пропагандистской машины, согласно которому Украина якобы вышла из переговорного процесса. Поэтому встреча Зеленского и Путина, дескать, не станет результативной.
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"Наша позиция хорошо известна. Любая встреча на высшем уровне должна быть результативной и хорошо подготовленной", - сказал Песков.
Также он подчеркнул, что на данный момент в Кремле, мол, даже не рассматривают вариант организации встречи Путина и Зеленского.
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Переговоры Зеленского и Путина
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 31 мая заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту Турецкой республики Реджепу Эрдогану о намерении провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Анкара готова приложить максимум усилий для продолжения переговорного процесса и намерена оказать необходимую поддержку.
Президент Зеленский полагает, что война России против Украины может завершиться только по итогам прямых переговоров с Путиным. По словам украинского гаранта, консультации в других форматах не приведут к результатам, поскольку в РФ все решает только один человек.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, дескать, что переговоры Москвы и Киева могут продолжиться в том случае, если Киев согласится на возобновление работы переговорных групп. Страна-агрессор не согласна с жестким требованием Зеленского по отводу российских войск на позиции до 24 февраля.
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