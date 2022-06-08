В Кремле отвергли встречу Путина с Зеленским и разразились обвинениями в адрес Украины

Москва на данный момент не видит возможности организации встречи Путина и Зеленского - Песков / Офис президента, Reuters

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Киев в якобы выходе из переговорного процесса и не видит смысла во встрече Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку она якобы не принесет результата. В кремлевской администрации на данный момент, мол, не обсуждают и возможности организации таких переговоров на высшем политическом уровне.

В эфире радио Маяк он повторил дежурный тезис российской пропагандистской машины, согласно которому Украина якобы вышла из переговорного процесса. Поэтому встреча Зеленского и Путина, дескать, не станет результативной.

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"Наша позиция хорошо известна. Любая встреча на высшем уровне должна быть результативной и хорошо подготовленной", - сказал Песков.

Также он подчеркнул, что на данный момент в Кремле, мол, даже не рассматривают вариант организации встречи Путина и Зеленского.

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Переговоры Зеленского и Путина

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 31 мая заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту Турецкой республики Реджепу Эрдогану о намерении провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Анкара готова приложить максимум усилий для продолжения переговорного процесса и намерена оказать необходимую поддержку.

Президент Зеленский полагает, что война России против Украины может завершиться только по итогам прямых переговоров с Путиным. По словам украинского гаранта, консультации в других форматах не приведут к результатам, поскольку в РФ все решает только один человек.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, дескать, что переговоры Москвы и Киева могут продолжиться в том случае, если Киев согласится на возобновление работы переговорных групп. Страна-агрессор не согласна с жестким требованием Зеленского по отводу российских войск на позиции до 24 февраля.

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