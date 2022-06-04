В России мужчина поджег здание Росгвардии: горело ярким пламенем

В РФ подожгли здание Росгвардии / Скриншот

В России в Хабаровском крае местный житель поджег здание Росгвардии. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре. Мужчина попытался зайти в здание с пластиковой канистрой, однако дверь оказалась закрытой. Местный житель не растерялся и поджег канистру прямо под дверью Росгвардии.

Пожар на крыльце позже ликвидировали работники пожарной охраны. По предварительным данным никто не пострадал.

Вскоре стало известно, что поджигателем оказался 50-летний Владимир Золотарев. Мужчину задержали и доставили к следователям.

Читайте такжеВ РФ пылает завод приближенного к Путину миллиардера Пумпянского

Что известно о поджогах военкомантов в РФ

Напомним, в ночь с 17 на 18 апреля в поселке городского типа Зубова Поляна в Мордовии забросали "коктейлями Молотова" военкомат. В результате пожара пострадали комнаты, где хранились данные призывников.

5 мая пожар в здании военкомата произошел в российском городе Нижневартовск. Его забросали коктейлями Молотова. В результате пожар начался как минимум в одном кабинете военкомата, а также в коридоре за входной дверью.

Накануне 9 мая в российском городе Череповец сожгли еще один военный комиссариат. Здание забросали коктейлями Молотова. Пожар начался как минимум в трех комнатах на первом этаже. Украинский журналист Андрей Цаплиенко отметил, что это уже минимум седьмой военкомат, который подожгли на территории РФ с начала полномасштабной войны в Украине.

На протяжении суток 15 мая в России горели военкоматы сразу в трех городах - Волгоград, Пронск, Гуково.

Еще об одном таком поджоге стало известно 18 мая. В городе Щелково Московской области неизвестные бросили коктейли Молотова в здание военкомата.

Другие новости: