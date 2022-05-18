Не хотят воевать за Путина: в Московской области в здание военкомата бросили коктейли Молотова

В российском Щелково подожгли военкомат / росСМИ/Baza

Подпольные бунты в России продолжаются и все больше военкоматов сталкиваются с гневом местных жителей, которые не хотят идти на войну в Украину, которую развязал Владимир Путин. Уже в 12-ом военкомате произошел пожар - в здание кинули коктейли Молотова. Об этом сообщают росСМИ.

Инцидент произошел в ночь на 18 мая в городе Щелково Московской области. В военкомат бросили две бутылки с горючей смесью. В результате поджога пострадали два кабинета, среди которых был архив комиссариата.

На место происшествия выехали правоохранители, они уже ищут причастных к этому людей.

По данным местных изданий, в разных регионах России подожгли уже по меньшей мере 12 военкоматов.

Стоит напомнить, что за идею главного российского фюрера Путина, по данным Генштаба, в Украине погибли уже 28300 российских военных. Лишь за последние сутки ВСУ ликвидировали около 400 оккупантов.

Как ранее отмечал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, российские правоохранители не смогли задержать пока не одного поджигателя. Он также похвалил россиян за поджоги, заявив, что они наконец-то поняли, "если нет дела, то не будет и тела".

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Что известно о поджогах военкомантов в РФ

Напомним, в ночь с 17 на 18 апреля в поселке городского типа Зубова Поляна в Мордовии забросали "коктейлями Молотова" военкомат. В результате пожара пострадали комнаты, где хранились данные призывников.

5 мая пожар в здании военкомата произошел в российском городе Нижневартовск. Его забросали коктейлями Молотова. В результате пожар начался как минимум в одном кабинете военкомата, а также в коридоре за входной дверью.

Накануне 9 мая в российском городе Череповец сожгли еще один военный комиссариат. Здание забросали коктейлями Молотова. Пожар начался как минимум в трех комнатах на первом этаже. Украинский журналист Андрей Цаплиенко отметил, что это уже минимум седьмой военкомат, который подожгли на территории РФ с начала полномасштабной войны в Украине.

На протяжении суток 15 мая в России горели военкоматы сразу в трех городах - Волгоград, Пронск, Гуково.

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