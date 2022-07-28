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У Путина разразились угрозой оккупировать всю территорию Украины

28 июля 2022, 14:35

Кремлю мерещатся, дескать, "неонацистские настроения" в Украине, от которых Москва, мол, собралась "освободить" страну.

Песков
Песков назвал "фейком" публикации по потерях войск России в Украине / Коллаж УНИАН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков разразился подтверждением оккупационных планов России по захвату всей территории Украины. Москва угрожает действовать под лозунгами о, дескать, "освобождении" страны от якобы "проявлений неонацистских настроения". Публикации о потерях войск на войне Песков называет "фейком".

Как сообщает РИА Новости, в ответ на слова главаря российских боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, который готовится к мол, "освобождению русских городов" в Украине, он сказал, что Москва по-прежнему придерживается планов по оккупации всего украинского государства.

Читайте также"Все полетит, начнет стрелять – это не о нас": Арестович рассказал о контрнаступлении ВСУ"В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений... И необходимо принять меры, которые собственно и принимаются в русле специальной военной операции, чтобы защитить людей в "ЛНР" и "ДНР", - сказал Песков.

Также он считает, дескать, "фейком" публикации о потерях российской армии на войне против Украины.

"В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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Война России против Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва, мол, собралась расширить географию своей войны против Украины и на юг страны. В частности, он назвал Херсонскую и Запорожскую области. При этом он пригрозил, дескать, продвижением оккупантов и на другие территории в том случае, если Запад будет продолжать поставлять Киеву дальнобойную артиллерию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил ВСУ задачу освободить все украинские территории, которые находятся под российской оккупацией. По его словам, сроки, способы и этапы выполнения задачи будут определять военные во главе с верховным главнокомандующим войск Зеленским.

В разведке Минобороны Великобритании заявили, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области в полном разгаре. Согласно данным специалистов, российские войска на западном берегу Днепра оказались в очень уязвимой ситуации. Потеря Херсона станет серьезным ударом по военном пропаганде РФ.

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