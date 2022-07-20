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Зеленский приказал освободить Украину от войск РФ, сроки должны определить ВСУ – Данилов

20 июля 2022, 16:06

Армия Украины собирается выгнать российских оккупантов не только с Херсонской области, сказал Алексей Данилов.

Зеленский ВСУ
Сроки и способы освобождения территорий определяют ВСУ – Данилов / Коллаж Посольство США в Украине, Офис президента

Президент Владимир Зеленский приказал освободить все захваченные территории Украины от российской оккупации. Будет некорректно говорить, что ВСУ намерены деоккупировать только Херсонскую область. Глава государства отвечает за всю страну. Сроки и очередность выполнения задач определяют военные на заседаниях ставки под руководством Верховного главнокомандующего ВСУ. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью UA: Українське радіо он рассказал о том, что Зеленский дал приказ освободить все захваченные украинские земли. Речь идет не только об оккупированной Херсонской области, но и о других территориях.

Читайте такжеРоссия готова сдать Херсон, оккупанты укрепляют Антоновский мост, чтобы выйти из города – АрестовичСпособы, очередность и сроки реализации задачи определяются военными на заседаниях ставки под председательством президента Украины.

"Президент дал приказ освободить всю нашу Украину от российской нечисти. Каким образом очередь, сроки — все это за военными. Этот вопрос поднимается на ставки Верховного главнокомандующего – президента нашей страны. И сказать, что это только Херсонщина, о которой все сейчас говорят, это не совсем отвечает действительности. Президент отвечает за всю Украину. Сроки и очередность определяют военные совместно на заседаниях ставки под председательством президента нашей страны", - подчеркнул Алексей Данилов.

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Ситуация в Херсонской области

Силы обороны Украины 19 июля нанесли артиллерийские удары по укрепрайону войск России у Антоновского моста в захваченном Херсоне. Случился мощный взрыв. Как рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, удар был нанесен точечно по позициям оккупантов.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сказал, что Антоновский мост поврежден, но подлежит дальнейшей эксплуатации.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ продолжают проводить контрнаступательную военную операцию в Херсонской области. Украинские войска намерены удивить врага своей тактикой и стратегией. Пока идет операция, громких деталей озвучиваться не будет.

В среду, 20 июля, армия Украины, вероятно, нанесла еще один удар по позициям врага в Херсоне у Антоновского моста. Над мостом заметили столб дыма. Российские оккупанты заявили, что они закрывают эстакаду для движения.

Другие новости:

СНБО Владимир Зеленский Херсонская область Алексей Данилов война России и Украины
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