Риски уже через 5-10 лет: эксперт назвал условия новой войны с Россией

Россия может снова напасть на Украину уже через 5-10 лет / Reuters

Российское поражение в украинской войне неизбежно создаст политический вакуум внутри России. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Института Евроатлантического Сотрудничества Владимир Горбач.

"Почему я говорю о политической смерти Путина? Потому что он как минимум будет вынужден отойти от власти - живым или не живым. И управлять той системой, которую он фактически построил за 20 лет, он уже не сможет так, как он это делал раньше. Поэтому в России образуется вакуум силы" - считает Горбач.

По мнению эксперта, как только символически Москва показывает регионам свою слабость, они будут брать на себя больше полномочий, инициативы и больше власти. То есть вакуум центральной власти начнет дополняться региональным — национальных республик, краев, областей, регионов самой России.

"Центробежные силы будут выходить на поверхность. Здесь очень важно нам как украинцам максимально помочь им и попытаться стимулировать процесс реальной федерализации России, ведь по Конституции она вроде бы является федерацией, а по сути - централизованным государством. По большому счету, если эту федерализацию можно будет довести до стадии распада и выхода из федерации отдельных регионов, то это было бы еще лучше — это была бы для нас сверхидея и то, что было бы победой Украины в максимально возможном аспекте. То есть это сделало бы невозможным дезинтеграцию роста самой российской империи и сделала бы невозможной возможность повторения империалистических войн против Украины и остальных соседей.", - сказал Горбач.

И добавил, что риски повторного нападения России могут возобновиться через 5-10 лет.

"Риски могут восстановиться, если к власти придет условный Патрушев или другой российский империалист, который будет строить свою власть через политику милитаризации, внешней экспансии. Не сразу, а через 5-10 лет, накапливая силы. Это возможно и нам, конечно, придется с этим иметь дело, хотим мы этого или нет", - резюмировал Горбач.

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