Тупик для оккупантов: ВСУ остановили наступление РФ, в Пентагоне назвали причину

ВСУ остановили наступление РФ / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Украине армия российских оккупантов находится в тупике из-за возросшего уровня обороны Вооруженных сил Украины.

Такое мнение высказал неназванный чиновник Пентагона, пишет в Twitter корреспондент Кейтлин Дорнбос.

Среди главных причин возросшей боеспособности ВСУ - в частности, низкое моральное состояние и потери россиян, говорят в американском оборонном ведомстве.

"Другая причина может заключаться в том, что украинцы стали очень эффективными в поиске и уничтожении российского командования и центров управления, а также в уничтожении большого количества российских средств", - добавил представитель Пентагона.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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