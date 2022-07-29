Тупик для оккупантов: ВСУ остановили наступление РФ, в Пентагоне назвали причину

В Пентагоне обратили внимание на низкое моральное состояние и большие потери россиян.
В Украине армия российских оккупантов находится в тупике из-за возросшего уровня обороны Вооруженных сил Украины.
Такое мнение высказал неназванный чиновник Пентагона, пишет в Twitter корреспондент Кейтлин Дорнбос.
Среди главных причин возросшей боеспособности ВСУ - в частности, низкое моральное состояние и потери россиян, говорят в американском оборонном ведомстве.
"Другая причина может заключаться в том, что украинцы стали очень эффективными в поиске и уничтожении российского командования и центров управления, а также в уничтожении большого количества российских средств", - добавил представитель Пентагона.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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