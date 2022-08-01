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ВСУ отбивают атаки войск РФ на Донбассе: враг буксует на Бахмутском направлении – майор Нацгвардии

1 августа 2022, 20:38

Войска Украины не стоят в глухой обороне, а понемногу оттесняют оккупантов на Донбассе, сказал Петр Кузик.

ВСУ Войска РФ
Войска РФ понесли большие потери в боях с армией Украины на Донбассе / Коллаж УНИАН

Оккупационная армия России не остановила наступление на Донбассе, а решает ряд проблем. Их батальоны могут быть выбиты более чем на половину. У захватчиков низкий боевой дух, дезертируют целыми ротами. Идет работа по вражеским боевым складам и командным пунктам. Силы обороны Украины постепенно и понемногу оттесняют оккупантов со своей земли. Их тактика не меняется – ищут слабые места в украинской обороне и применяют на такие направления все свои ресурсы. Об этом рассказал командир батальона Свобода в составе 4-й бригады оперативного назначений Нацгвардии, майор Петр Кузик.

Как сообщает Obozrevatel, он рассказал о том, что военная активность оккупантов на Бахмутском направлении несколько снизилась. У захватчиков возник ряд проблем. Россияне понесли серьезные потери.

По словам военного, наступление не остановлено, однако оккупанты решают проблемы, связанные с заменой личного состава и дезертирством на фронте. Также их беспокоит работа НIMАRS и других украинских высокоточных артиллерийских орудий. Войска Украины, в свою очередь, не стоят в глухой обороне и понемногу оттесняют оккупантов.

"Оккупанты не то чтобы остановили наступление, просто им необходимо решить несколько проблем. Первая – замена личного состава. По нашим данным, их батальоны и подразделения выбиты больше, чем на половину. Вторая – эмоциональное состояние. Дезертируют целыми ротами, подразделениями, не хотят идти в бой. Третья – работа наших НIMАRS и высокоточных орудий. Поскольку боеприпасов у нас не много, то, прежде всего, они работают по их складам БК, по КСП. Давить по немного вражескую артиллерию начинает и наша контрбатарейная система. И можно уже голову поднять, и кое-где в контрнаступление идти, и диверсионные попытки предпринимать, по миллиметру оттесняя украинскую землю, а не просто стоять в глухой обороне", - объяснил ситуацию Кузик.

Также он отметил, что российская оккупационная армия использует прежнюю тактику – ищут слабые места в обороне Украины и направляет туда все свои ресурсы.

"Где-то так они и по Рубежному работали: четыре часа артобстрел, потом – танки, после – пехота. Уничтожаем танки с пехотой и снова – четыре часа: артобстрел, танки, пехота… Пехота у них использовалась в основном для того, чтобы понять, есть ли мы еще на позициях, или нет... Если с третьего раза не удалось прорваться, вызвали авиацию, и снова все по новой: артиллерия, танки и все новые и новые подразделения тех несчастных, которых сами между собой называют "одноразовыми", а за ними уже – вагнеровцы, кадыровцы, лига. Мы их, в принципе, не сортируем, кого находим – того уничтожаем", - подчеркнул Петр Кузик.

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Война России против Украины

Вооруженные силы Украины продолжают проводить операцию в Херсонской области. Ранее были нанесены артиллерийские удары по Антоновскому мосту. Путепровод стал непригодным для дальнейшей коммуникации. Войска РФ использовали эстакаду для обеспечения своих сил.

Армия Украины поразила и другой путь логистики оккупантов – Антоновский железнодорожный мост. Теперь захватчики не могут перебрасывать свои силы по эстакаде через Днепр.

ВСУ освободили уже 46 населенных пунктов в Херсонской области. В регионе критическая ситуация. Власти призывают местных жителей эвакуироваться в более спокойные области.

Войска России осуществляют попытки продвижения и на Донбассе. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, они наносят удары боевой авиацией по населенным пунктам области. Украинские защитники продолжают держать оборону.

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