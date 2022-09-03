Мощная "бавовна" на Луганщине: ликвидирован батальон оккупантов вместе с техникой

На Луганщине ударили по оккупантам РФ / Фото УНИАН

В результате удара Вооруженных сил Украины по захваченной РФ Кременной Луганской области уничтожены сотни российских оккупантов.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"У нас несколько дней подряд йски человек погибли и большое количество техники там уничтожено. Это только Кременная", - сказал он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские воины уничтожили ремонтную базу российских захватчиков, которую те разместили в Славяносербском районе на Луганщине.

Вследствие этого 50 оккупантов пошли "на вечный концерт Кобзона". Также было уничтожено около 100 единиц тяжелой техники захватчиков.

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