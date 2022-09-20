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Контрнаступление ВСУ вызывает панику в Кремле и армии РФ – ISW

20 сентября 2022, 09:06

Кремль может считать, что частичная аннексия может побуждать к вербовке дополнительных сил как из России, так и с недавно аннексированной украинской территории.

Владимир Путин, Кремль
У российского руководства не хватает способов остановить украинские силы / Фото Reuters

Контрнаступление ВСУ подрывает и без того низкий моральный дух у так называемых элитных российских подразделений и вызывает панику у влиятельных лиц из Кремля. Об этом свидетельствует срочное обсуждение 19 сентября среди российских ставленников о необходимости немедленной аннексии Россией Луганской и Донецкой областей.

Как говорится в ежедневном отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), "законодательные органы" ставленников России в так называемых "ДНР" и "ЛНР" призвали свое руководство "немедленно" провести "референдум" о признании "Л/ДНР" субъектами России.

Российская пропагандистка Маргарита Симонян одобрительно отозвалась о "референдуме", назвав его "крымским сценарием". Она написала, что, признав оккупированную украинскую землю территорией России, легче угрожать НАТО ответными ударами на украинские контратаки, что "развязывает России руки во всех отношениях".

"Такой подход непоследовательный. Российские войска не контролируют всю Донецкую и Луганскую области. Таким образом, присоединение территорий, на которые претендуют "Л/ДНР", приведет к тому, что Россия аннексирует области, которые, по определению Кремля, будут частично находиться под законными украинскими властями и влиянием ВСУ", — объяснили в ISW.

В институте предполагают, что у российского руководства не хватает способов остановить украинские силы, которые продвигаются через реку Оскол в Луганской области. Кремль может считать, что частичная аннексия может побуждать к вербовке дополнительных сил как из России, так и с недавно аннексированной украинской территории.

Как сообщал Главред, российские пропагандистские СМИ 19 сентября писали, что коллаборанты в ЛДНР и временно оккупированной части Херсонской области выступили за скорейшее проведение референдума о присоединении к России.

Так, в "ДНР" так называемая "общественная палата" обратилась к главе "республики" Денису Пушилину и "народному совету" с просьбой немедленно провести такой "референдум".

Так называемый "заместитель председателя военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жители региона "готовы идти на референдум" и чтобы "скорее было самоопределение".

С подобным обращением о "референдуме" выступили и в "ЛНР". В Луганске уверены, что "жители республики поддержат инициативу".

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