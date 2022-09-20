Россия опасается ударов Украины и вывела свои подводные лодки из Крыма – разведка Британии

Россия вывезла свои подлодки из Крыма в Новороссийск - британская разведка / Коллаж Википедия, УНИАН

Война России против Украины подорвала безопасность нахождения базы Черноморского флота в оккупированном Крыму. Штаб и флот морской авиации уже подвергались атакам. Киев получил больше возможностей для нанесения дальних ударов, вследствие чего Москва решила вывести с полуострова подводные лодки класса KILO. Их перевели на базирование в город Новороссийск. Об этом заявили в разведке Минобороны Великобритании.

Согласно данным разведки Британии, возможности Украины для нанесения дальних ударов выросли, поэтому угроза для военных объектов оккупантов в Крыму возросла.

Только за последние 2 месяца были атаки на штаб Черноморского флота РФ и его главный аэродром морской авиации.

Британские разведчики отмечают, что в связи с этим Москва решила вывести свои подводные лодки KILO, которые находились в портах захваченного Крыма, в город Новороссийск Краснодарского края на юге России.

"Гарантия базирования Черноморского флота в Крыму, вероятно, была одной из причин, побудивших президента России Владимира Путина аннексировать полуостров в 2014 году. В настоящее время безопасность базы прямо подорвана продолжающейся агрессией России против Украины", - подчеркнули в британском оборонном ведомстве.

Армия Украины нанесла ракетные удары по военным базам РФ в Крыму

В Новофедоровке Сакского района оккупированного Россией Крыма 9 августа прогремели взрывы на российском военном аэродроме. С этой базы взлетали боевые самолеты РФ, которые бомбили города материковой Украины.

Россия в результате ударов потеряла 9 военных самолетов. Аэродром в Саках прекратил свою работу.

Украина своей возможной причастности к ударам по военному объекту врага не признавала. В Кремле ситуацию решили не комментировать.

Издание Business Insider позже отмечало, что Москва, опасаясь ударов армии Украины, приняла решение о выводе с захваченного Крымского полуострова своей военной авиации.

В конце августа сообщили об отправке на территорию России 6 истребителей СУ-35С и 4 перехватчиков МиГ-31БМ.

В сентябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель председателя парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке генерал Михаил Забродский отметили, что Украина наносила ракетные удары по военным объектам РФ в Крыму.

Смотрите видео ТСН – Россия потеряла около половины своих боевых самолетов в Крыму

Другие новости: