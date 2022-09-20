Россия опасается ударов Украины и вывела свои подводные лодки из Крыма – разведка Британии

Штаб Черноморского флота и главный аэродром морской авиации в захваченном Крыму за последние 2 месяца подвергались атакам.
Война России против Украины подорвала безопасность нахождения базы Черноморского флота в оккупированном Крыму. Штаб и флот морской авиации уже подвергались атакам. Киев получил больше возможностей для нанесения дальних ударов, вследствие чего Москва решила вывести с полуострова подводные лодки класса KILO. Их перевели на базирование в город Новороссийск. Об этом заявили в разведке Минобороны Великобритании.
Согласно данным разведки Британии, возможности Украины для нанесения дальних ударов выросли, поэтому угроза для военных объектов оккупантов в Крыму возросла.
Только за последние 2 месяца были атаки на штаб Черноморского флота РФ и его главный аэродром морской авиации.
Британские разведчики отмечают, что в связи с этим Москва решила вывести свои подводные лодки KILO, которые находились в портах захваченного Крыма, в город Новороссийск Краснодарского края на юге России.
"Гарантия базирования Черноморского флота в Крыму, вероятно, была одной из причин, побудивших президента России Владимира Путина аннексировать полуостров в 2014 году. В настоящее время безопасность базы прямо подорвана продолжающейся агрессией России против Украины", - подчеркнули в британском оборонном ведомстве.
Армия Украины нанесла ракетные удары по военным базам РФ в Крыму
В Новофедоровке Сакского района оккупированного Россией Крыма 9 августа прогремели взрывы на российском военном аэродроме. С этой базы взлетали боевые самолеты РФ, которые бомбили города материковой Украины.
Россия в результате ударов потеряла 9 военных самолетов. Аэродром в Саках прекратил свою работу.
Украина своей возможной причастности к ударам по военному объекту врага не признавала. В Кремле ситуацию решили не комментировать.
Издание Business Insider позже отмечало, что Москва, опасаясь ударов армии Украины, приняла решение о выводе с захваченного Крымского полуострова своей военной авиации.
В конце августа сообщили об отправке на территорию России 6 истребителей СУ-35С и 4 перехватчиков МиГ-31БМ.
В сентябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель председателя парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке генерал Михаил Забродский отметили, что Украина наносила ракетные удары по военным объектам РФ в Крыму.
Смотрите видео ТСН – Россия потеряла около половины своих боевых самолетов в Крыму
Другие новости:
- Британия вскоре передаст Украине несколько военных кораблей – Пристайко
- Возле оккупированного Севастополя внезапно задымился российский корабль
- ВСУ ракетами Harpoon потопили два корабля РФ: в Пентагоне раскрыли детали