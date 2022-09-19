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Песков испугался, что Украина пойдет на Крым: угрожает "ответом"

19 сентября 2022, 14:41

В Кремле боятся, что Украина попытается вернуть Крым, и начали сыпать угрозами.

Дмитрий Песков, Крым, флаг Украины
Песков испугался, что Украина пойдет на Крым – угрожает "ответом"/ Reuters, УНИАН

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ считает Крым своим, поэтому любые попытки Украины его вернуть будет рассматривать как "посягательство на российскую территорию".

Такие пропагандистские заявления прозвучали из уст кремлевского спикера в понедельник, 19 сентября. Очевидно, очередные угрозы Пескова связаны с успехами украинских военных на фронте, что заставляет серьезно нервничать российскую верхушку власти.

"Крым – неотъемлемая часть Российской Федерации. Поэтому любые претензии на российскую территорию получат надлежащий ответ", – процитировали представителя Кремля российские пропагандистские СМИ.

На этом абсурдные заявления Пескова на этот день закончились, и он решил подчеркнуть, якобы "ЛНР" и "ДНР" являются "независимыми республиками". При этом он отметил, что якобы именно они попросили у России помощи, что страна-агрессор немедленно побежала выполнять.

При этом Песков забыл объяснить, почему же марионеточные псевдореспубликы, которые подконтрольны Кремлю, не признал весь цивилизованный мир.

Раньше Песков заявил о планах диктатора Путина посетить оккупированные территории Украины. Российский диктатор собирается поехать на Донбасс, однако когда именно – непонятно. Пресс-секретарь Кремля добавил, что у России – "большие планы по развитию Донбасса".

Также ранее у Путина разразились угрозой по переговорам с Зеленским. Россия якобы готова вести "переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как Киев якобы будет выполнять условия Кремля, которые Москва "менять не намерена". Российским властям по-прежнему грезится "реализация" своих оккупационных планов по захвату украинских территорий.

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