Путин поедет на Донбасс: Песков заявил о планах диктатора посетить оккупированные территории Украины

Песков рассказал, когда Путин поедет на Донбасс / Reuters

Президент России Владимир Путин посетит с визитом Донбасс. О таких планах хозяина Кремля рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Впрочем, когда именно Путин собирается поехать на временно оккупированные территории Украины - непонятно.

"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", - сказал Песков в интервью Известиям.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что у России - "обширные планы по развитию Донбасса". По его словам, "и стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения – это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты".

Песков убеждает, что работа на Донбассе ведется активно, и "там работают много-много тысяч людей".

Планы Путина в отношении Донбасса

Эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин поставил перед своими войсками задачу оккупировать всю территорию Донецкой области до 15 сентября. Он теперь напрямую общается с командующим войны против Украины и лично дал такую команду. Однако у оккупантов ничего не получится, поскольку перспектив у наступления россиян практически нет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что войска РФ не смогут захватить Донецкую область к 15 сентября.

В сводке разведки Британии от 5 сентября говорилось о том, что Россия сосредотачивает свои основные усилия на наступательной операции на Донбассе. Оккупанты сфокусировались на наступлениях возле Авдеевки под Донецком и в 60 км к северу вокруг Бахмута.

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