Оккупанты на Донбассе наступают на двух направлениях: в разведке Британии назвали главную цель РФ

Россия добилась наибольшего "успеха" на Донбассе, однако ее силы по-прежнему продвигаются только примерно на 1 км в неделю в направлении Бахмута.
Россия сосредотачивает свои основные усилия на наступательной операции на Донбассе. Оккупанты сфокусировались на наступлениях возле Авдеевки под Донецком и в 60 км к северу вокруг Бахмута. Об этом говорится в сводке разведки Британии от 5 сентября.
Отмечается, что хотя Россия добилась наибольшего "успеха" на этом участке, ее силы по-прежнему продвигаются только примерно на 1 км в неделю в направлении Бахмута.
При этом политической целью операций врага на Донбассе почти наверняка остается захват всей Донецкой области, что позволило бы Кремлю объявить об "освобождении" Донбасса.
В британской разведке напоминают, что путинская армия неоднократно нарушала сроки для достижения этой цели.
"Маловероятно, что российские силы добьются этого, что еще больше усложнит планы Кремля по проведению референдумов о присоединении оккупированных территорий к РФ", – констатировали в разведке Британии.
Планы Путина в отношении украинского Донбасса
Эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин поставил перед своими войсками задачу оккупировать всю территорию Донецкой области до 15 сентября. Он теперь напрямую общается с командующим войны против Украины и лично дал такую команду. Однако у оккупантов ничего не получится, поскольку перспектив у наступления россиян практически нет.
Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что войска РФ не смогут захватить Донецкую область к 15 сентября.
4 сентября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что войска РФ нанесли массу авиационных и ракетных ударов по военным и гражданским объектам инфраструктуры. Они наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Украинские войска отражают атаки.
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