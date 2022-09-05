Оккупанты на Донбассе наступают на двух направлениях: в разведке Британии назвали главную цель РФ

Политической целью операций врага на Донбассе почти наверняка остается захват всей Донецкой области / @vysotskiy.ap

Россия сосредотачивает свои основные усилия на наступательной операции на Донбассе. Оккупанты сфокусировались на наступлениях возле Авдеевки под Донецком и в 60 км к северу вокруг Бахмута. Об этом говорится в сводке разведки Британии от 5 сентября.

Отмечается, что хотя Россия добилась наибольшего "успеха" на этом участке, ее силы по-прежнему продвигаются только примерно на 1 км в неделю в направлении Бахмута.

При этом политической целью операций врага на Донбассе почти наверняка остается захват всей Донецкой области, что позволило бы Кремлю объявить об "освобождении" Донбасса.

В британской разведке напоминают, что путинская армия неоднократно нарушала сроки для достижения этой цели.

"Маловероятно, что российские силы добьются этого, что еще больше усложнит планы Кремля по проведению референдумов о присоединении оккупированных территорий к РФ", – констатировали в разведке Британии.

Сводка британской разведки за 5 сентября / Фото twitter.com/DefenceHQ

Планы Путина в отношении украинского Донбасса

Эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин поставил перед своими войсками задачу оккупировать всю территорию Донецкой области до 15 сентября. Он теперь напрямую общается с командующим войны против Украины и лично дал такую команду. Однако у оккупантов ничего не получится, поскольку перспектив у наступления россиян практически нет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что войска РФ не смогут захватить Донецкую область к 15 сентября.

4 сентября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что войска РФ нанесли массу авиационных и ракетных ударов по военным и гражданским объектам инфраструктуры. Они наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Украинские войска отражают атаки.

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