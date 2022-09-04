Россия собралась захватить Донецкую область до 15 сентября: Арестович дал оценку планам оккупантов

Войскам РФ не удастся захватить Донецкую область - Арестович / Коллаж Reuters, УНИАН

Оккупантам России не удастся реализовать свои планы по захвату всей территории Донецкой области не только до 15 сентября, но и вообще. Причем в российском информационном пространстве уже начали объяснять невозможность реализации таких "задач". Россияне захватывали Лисичанск и Северодонецк Луганской области около 80 суток. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире YouTube-канала Фейгин Live он рассказал о том, что российской армии не удастся до 15 сентября захватить все районы Донецкой области. Причем, по его мнению, оккупантам даже без каких-либо дат не удастся реализовать свои планы.

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Военкоры оккупантов уже пытаются объяснить ситуацию россиянам.

"Пупок развяжется в принципе ее взять, а уже до 15 сколько осталось? 12 дней, это просто ни о чем, команды можно давать какие угодно, но я вижу по российским военным пабликам и по заявлениям военных корреспондентов, что они уже начали оправдывать то, что они уже не могут", - сказал Арестович.

Также Алексей Арестович подчеркнул, что оккупанты захватывали Лисичанск и Северодонецк Луганской области около 80 суток.

Война России против Украины

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее сказал, что войска РФ не могут выполнить требования Москвы по продвижению в Донецкой и Луганской областях.

В частности, порой они не способны пройти даже 100 метров в сутки. Захватчики вплотную подошли к Бахмуту и могут повторить в городе историю с Северодонецком.

"Бахмут проходит ту же историю, которая происходила в Северодонецке. Уже прямой наводкой обстреливают из артиллерии", - заявил Гайдай.

В Генеральном штабе ВСУ 4 сентября сообщили, что войска России нанесли авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине.

Оккупанты ведут наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях Донецкой области. ВСУ отражают вражеские атаки.

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