Путин дал новую команду по захвату Донецкой области, но планы обречены на провал – эксперт

Путин усиливает военную группировку на Донбассе, но не сможет оккупировать всю Донецкую область - эксперт / Коллаж УНИАН, посольство США в Украине

Президент страны-агрессора Владимир Путин поставил перед своими войсками задачу оккупировать всю территорию Донецкой области до 15 сентября. Он теперь напрямую общается с командующим войны против Украины и лично дал такую команду. Однако у оккупантов ничего не получится, поскольку перспектив у наступления россиян практически нет. Об этом заявил эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко.

В эфире Апостроф TV он рассказал о том, что российской армии не удастся захватить все районы Донецкой области до 15 сентября. Такой сценарий нереалистичен.

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По его словам, понятно, что в осенне-зимний период маневр для действий оккупантов будет ограничен. Поэтому Путин поставил именно эту задачу. Сейчас он напрямую общается с командующими, поскольку министр обороны Шойгу и глава Генштаба РФ Герасимов от войны отстранены.

"Сейчас Путин напрямую общается с командующим "спецоперации", который на территории Украины. Шойгу и Герасимов сейчас немного отошли в сторону", - отметил Рыженко.

Как полагает эксперт, план по Донецкой области провалится не только к 15 сентября. Перспективы наступления оккупантов на Донбассе, несмотря на их активизацию и переброску свежих сил, нет.

"Они понимают: как только ухудшатся погодные условия, это сделать будет очень трудно. Нужно вести промежуточный учет того, чтобы доложить гражданам РФ, что достигнуто и какие "победы". Для этого, я думаю, установлена эта дата (15 сентября), но она в очередной раз будет провалена, потому что перспективы наступления РФ на востоке фактически никакие", - подчеркнул Андрей Рыженко.

Война России против Украины на Донбассе

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай ранее сказал, что войска России не способны выполнить требования, которые ставят перед ними в Кремле. По его словам, Москва настаивает на продвижении в 5 километров, в то время как захватчики порой двигаются максимум 100 метров в сутки. Однако они подошли к Бахмуту и активно обстреливают город.

4 сентября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что войска РФ нанесли массу авиационных и ракетных ударов по военным и гражданским объектам инфраструктуры. Они наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Украинские войска отражают атаки.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что войска РФ не смогут захватить Донецкую область к 15 сентября.

Как сообщил он, в российском информационном пространстве уже объясняют, почему они не могут этого сделать. Арестович напомнил, что на захват Северодонецка и Лисичанска Луганской области у оккупантов ушло около 80 суток.

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