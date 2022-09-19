"Есть направления перспективнее, чем Херсон": Андрусив объяснил, где будут "жесты доброй воли" от РФ

Андрусив пояснил, где будут "жесты доброй воли" от россиян/ Генштаб ВСУ, Reuters

Российские оккупанты после поражения на Харьковщине, откуда их практически полностью выгнали ВСУ во время контрнаступления, переходят к оборонительной операции. У них нет сил, чтобы вести активные наступательные действия.

Но чтобы создавать иллюзию хоть каких-то успехов на фронте, захватчики будут атаковать маленькие деревни и выдавать их захват за очень большие победы. Об этом рассказал в интервью Главреду. экс-советник министра внутренних дел и Офиса президента, кандидат политических наук и аналитик Виктор Андрусив, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины.

"Для проведения масштабной наступательной операции у них сегодня нет никаких возможностей и сил. В России что-то там пытаются готовить, но это не имеет значения, потому что там уже очевидна и нехватка техники, плюс техника старая, непрорываемая, и нехватка Калибров и Искандеров (мы это видим по тому, что значительно меньше получаем сигналов о воздушной тревоге)", – отмечает Андрусив.

На вопрос, могут ли украинцы теперь надеяться на новые "жесты доброй воли" со стороны оккупантов, эксперт пояснил, что россияне будут совершать такие "жесты" там, где им в этом помогут ВСУ.

"Никакие "жесты доброй воли" русские не делают без нашего "волшебного пенделя". Поэтому "жесты" точно будут, но исключительно там, где мы им в этом поможем. Я сейчас не хочу говорить, что это произойдет именно под Херсоном, потому что сейчас есть гораздо более перспективные направления...", – говорит он.

По словам Андрусива, украинское командование уже доказало, что оно эффективно выбирает и бьет по тем точкам врага, удар по которым приведет к большим последствиям. Например, после удара по Харьковщине "посыпался" весь фронт.

Ранее Андрусив пояснил, что цифра потерь российских оккупантов в Украине, которую объявляет Генштаб, максимально близка к реальности. При этом он уточнил, что эта цифра не всегда учитывает погибших из "ЛНР" и "ДНР", однако обычно их гибнет больше, чем фиксируют ВСУ.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал о соотношении потерь украинских защитников и российских оккупантов. По его данным, если брать в соотношении с армией РФ, то потери оккупантов в 9-10 раз больше. Даже несмотря на то, что они находятся в удобной позиции – обороне.

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