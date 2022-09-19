УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Есть направления перспективнее, чем Херсон": Андрусив объяснил, где будут "жесты доброй воли" от РФ

19 сентября 2022, 13:21

У российских захватчиков сейчас нет сил, чтобы вести активное наступление. Поэтому они переходят к обороне.

украинские военные, российские военные
Андрусив пояснил, где будут "жесты доброй воли" от россиян/ Генштаб ВСУ, Reuters

Российские оккупанты после поражения на Харьковщине, откуда их практически полностью выгнали ВСУ во время контрнаступления, переходят к оборонительной операции. У них нет сил, чтобы вести активные наступательные действия.

Но чтобы создавать иллюзию хоть каких-то успехов на фронте, захватчики будут атаковать маленькие деревни и выдавать их захват за очень большие победы. Об этом рассказал в интервью Главреду. экс-советник министра внутренних дел и Офиса президента, кандидат политических наук и аналитик Виктор Андрусив, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины.

"Для проведения масштабной наступательной операции у них сегодня нет никаких возможностей и сил. В России что-то там пытаются готовить, но это не имеет значения, потому что там уже очевидна и нехватка техники, плюс техника старая, непрорываемая, и нехватка Калибров и Искандеров (мы это видим по тому, что значительно меньше получаем сигналов о воздушной тревоге)", – отмечает Андрусив.

На вопрос, могут ли украинцы теперь надеяться на новые "жесты доброй воли" со стороны оккупантов, эксперт пояснил, что россияне будут совершать такие "жесты" там, где им в этом помогут ВСУ.

"Никакие "жесты доброй воли" русские не делают без нашего "волшебного пенделя". Поэтому "жесты" точно будут, но исключительно там, где мы им в этом поможем. Я сейчас не хочу говорить, что это произойдет именно под Херсоном, потому что сейчас есть гораздо более перспективные направления...", – говорит он.

По словам Андрусива, украинское командование уже доказало, что оно эффективно выбирает и бьет по тем точкам врага, удар по которым приведет к большим последствиям. Например, после удара по Харьковщине "посыпался" весь фронт.

Ранее Андрусив пояснил, что цифра потерь российских оккупантов в Украине, которую объявляет Генштаб, максимально близка к реальности. При этом он уточнил, что эта цифра не всегда учитывает погибших из "ЛНР" и "ДНР", однако обычно их гибнет больше, чем фиксируют ВСУ.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал о соотношении потерь украинских защитников и российских оккупантов. По его данным, если брать в соотношении с армией РФ, то потери оккупантов в 9-10 раз больше. Даже несмотря на то, что они находятся в удобной позиции – обороне.

Читайте также:

война в Украине новости Херсона российские военные вторжение России российские войска Виктор Андрусив
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:02

Как постирать одежду в машинке без воды: 10 шагов, как пользоваться "стиралкой" без водопровода

13:40

Ужимки и гримасы: появилось объяснение неадекватного поведения Путина в СамаркандеВидео

13:21

"Есть направления перспективнее, чем Херсон": Андрусив объяснил, где будут "жесты доброй воли" от РФВидео

13:00

Ему отрубили руку за трезубец: в больнице скончался легендарный защитник Украины Василий Пелеш

13:00

Гороскоп на завтра 20 сентября 2022: Тельцам – опасность, Ракам – зависть, Девам – потеряВидео

Реклама
12:57

"Европе я лучше сосну отправлю": звезда "Квартала 95" Великий высмеял ЛукашенкоВидео

12:49

Зеленский собрал Ставку и обсудил с силовиками план дальнейшего освобожденияВидео

12:42

Я вас всегда любила: Cобчак высказалась в отношении заявления Пугачевой

12:35

Похороны королевы Елизаветы II - онлайн-трансляция похоронной процессииВидео

12:35

Рождество Пресвятой Богородицы 2022: дата, традиции и запреты дня

12:30

Польша и страны Балтии закрыли въезд для россиян с 19 сентября: все деталиВидео

12:22

Потери оккупантов зашкаливают: эксперт объяснил, кто не попадает в сводки ГенштабаВидео

12:12

Почему вареную картошку лучше есть холодной

11:42

С подарками от покойных родителей: опубликован предсмертный портрет королевы Елизаветы IIВидео

11:41

Груз 200 для Башкирии: ВСУ ликвидировали наемника Вагнера – ветерана Чеченской войныВидео

11:36

Маразм крепчает: Орбакайте и Урганта пытались выгнать со спектакля "за неуважение к гимну РФ"

11:28

Расстреляют свои же: РФ усиливает свои "заградительные отряды", чтобы оккупанты не убегали с поля бояВидео

11:16

Почему Пугачева своими заявлениями приближает нашу победумнение

11:08

Удар по наемникам Вагнера: в Кадиевке уничтожили казармы вместе с оккупантамиВидео

10:37

"Катастрофа для армии РФ": Кремлю нужно полмиллиона солдат, чтобы удержать линию фронта - АндрусивВидео

Реклама
10:34

"Война не будет быстрой": в США дали тревожный прогноз и не исключили затяжной конфликтВидео

10:14

Не долетел: украинские воины сбили ракетой вражеский самолет Су-25Видео

09:59

Разборки в Кремле: в ОП рассказали о грызне у Шойгу из-за провалов в УкраинеВидео

09:44

Армия РФ готовится к отступлению под Херсоном - ISW

09:38

РФ потеряла в Украине десятки самолетов и превосходство в воздухе - британская разведкаВидео

09:12

Войска РФ обстреляли Южно-Украинскую АЭС: ракета взорвалась возле ядерных реакторовФотоВидео

09:01

Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2022: Близнецам – обиды, Стрельцам – опасные соблазны, Рыбам – ссорыВидео

08:58

Путин хочет создать новую линию фронта, а в РФ наступил "bardak time" и паралич армии – военный аналитикВидео

08:55

"Трудно считать это победой": Байден объяснил, выигрывает ли Украина войнуВидео

08:43

Что делать, если россияне таки завезли ядерное оружие в Крыммнение

08:30

Как очистить электрочайник: простые способы от накипи, доступные каждомуВидео

08:11

Новый армейский корпус РФ продержался на войне несколько дней и с позором сбежал из-под Харькова – ForbesВидео

08:03

Война в Украине перешла в новую фазу, реакция РФ непредсказуема - генерал СШАВидео

07:28

ВСУ захватили элитный трофей - лучший танк армии РФ Т-90М Прорыв с комплексом Накидка

07:01

ВСУ ликвидировали два российских склада и ударили по переправе на Юге

06:31

Ночью оккупанты ударили ракетами по Запорожью: известно о 8 "прилетах"Видео

06:12

Что сделает Украина с предателями и коллаборантами на Харьковщинемнение

06:00

Войска РФ посыпались, они в ловушке, но Россия готова положить и миллион своих солдат – АндрусивВидео

05:20

Когда в Украине потеплеет: синоптики дали прогноз и назвали самый холодный деньВидео

03:50

Как выбрать вкусную тыкву: 3 момента, на которые нужно обратить внимание

Реклама
03:30

Врежет до 0° и завалит снегом: украинцев предупредили о похолодании, названы срокиВидео

03:20

Самый вкусный завтрак за 5 минут: быстрый рецепт удивительной закускиВидео

02:47

Проклятье индийских радж: Чарльз III унаследует корону с бриллиантом, который приносит несчастьяВидео

02:15

Украина получит ЗРК NASAMS: в ВСУ объяснили, как это повлияет на ПВО и "закроет ли небо"Видео

01:35

До Нового года ожидание: военный эксперт дал новый прогноз по боям на фронтеВидео

01:06

Капитан Джек "Больше не пей": Джонни Депп ужаснул поклонников обрюзгшим внешним видом

00:51

Приметы на 19 сентября: какие 5 вещей нельзя делать в Михайлово чудо, чтобы беды не впуститьВидео

18 сентября, воскресенье
23:53

В Пентагоне высказались о реакции РФ на провал оккупантов в УкраинеВидео

23:13

Поразительный успех: в Сватово ВСУ ликвидировали сразу 200 оккупантов одним "хлопком"Видео

22:55

В России скандал: Соловьев и другие в ярости набросились на Пугачеву из-за поддержки УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осень
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять