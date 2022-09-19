Ему отрубили руку за трезубец: в больнице скончался легендарный защитник Украины Василий Пелеш

Василий Пелеш погиб / Фото ТСН

В больнице скончался защитник Украины Василий Пелеш. В 2014 году пророссийские боевики на Донбассе топором отрубили руку ему руку из-за татуировки в виде трезубца. Тогда Василия удалось вызволить из плена. После полномасштабного вторжения 24 февраля украинец снова пошел на фронт.

17 сентября возле Константиновки получил ранение в голову, накануне скончался в больнице, пишет ТСН.

Василий Пелеш родом из Старого Самбора Львовской области, прошел революцию Достоинства.

Летом 2014 года в составе батальона "Айдар" уехал на фронт. Там попал в засаду и очутился в плену.

Когда наемники увидели на его руке трезубец, то отпилили ее обычной пилой и отвезли в госпиталь.

"Я был в сознании. Они мне угрожали сначала, а потом сделали все, что говорили. Я видел, как мне отпилили руку. Кричал "Слава Украине!". Было очень больно, но я старался держаться. Может быть, за это меня стали уважать", – рассказывал Василий СМИ.

Позже парень прошел реабилитацию, и ему установили протез.

Как сообщал Главред, ранее в боях за Украину с российскими оккупантами, выполняя боевое задание, погиб командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского - белорус Иван Марчук с позывным "Брест". Его подразделение приняло участие в сдерживании танкового прорыва врага 26 июня под Лисичанском.

Также в Украине погиб 52-летний гражданин США Стивен Д. Забельски. Воин был убит в бою возле Дорожнянки на Запорожье 15 мая. Как говорится в некрологе, у мужчины осталась жена, пятеро приемных детей, семь братьев и сестер.

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