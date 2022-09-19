В РФ не будет перелома в восприятии войны даже после гибели миллиона оккупантов - Андрусив

Виктор Андрусив убежден, что россияне боятся проигрывать.
В России не будет перелома в восприятии войны, даже если погибнет миллион солдат. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший советник министра внутренних дел и Офиса президента, кандидат политических наук и аналитик Виктор Андрусив, который сейчас служит в ВСУ.
Он считает, что для россиян большим переломом является то, что ВСУ разбили российские войска под Харьковом.
"Это может быть и миллион. У россиян нет понятия ценности жизни - жизнь солдата в РФ имеет ценность лишь в случае, если он погиб, героически защищая их брендовую империю. Из-за большого количества потерь в России не произойдет перелом в восприятии этой войны", - сказал Андрусив.
Андрусив говорит, что у россиян пришло осознание того, что армию РФ "можно громить, да еще и в таких масштабах".
"Россияне не боятся терять людей - они боятся проигрывать. Это очень важный момент. Поэтому мы должны думать лишь о том, как нанести россиянам поражение", - добавил Андрусив.
Ранее Андрусив пояснил, что цифра потерь российских оккупантов в Украине, которую объявляет Генштаб, максимально близка к реальности. При этом он уточнил, что эта цифра не всегда учитывает погибших из "ЛНР" и "ДНР", однако обычно их гибнет больше, чем фиксируют ВСУ.
Также он убежден, что российские оккупанты больше не имеют сил для ведения активных наступательных действий. Они пытаются создавать иллюзию каких-то успехов на фронте и будут атаковать ради этого маленькие деревни, выдавая их захват за очень большие победы на фронте.
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