РФ впервые вывела 'Циклон' в Черное море: что это за судно и в чем его опасность

Корвет в 12 раз меньше потопленного Украиной крейсера "Москва".

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Этот корвет ранее должен был стать в строй "мариупольского" российского флота / Коллаж Главреда. Фото: Минобороны РФ, сайт оккупационных органов "власти" Крыма

ВСУ впервые зафиксировали на боевом дежурстве в Черном море российский ракетный корвет "Циклон". По мнению спикера ОК "Юг" Натали Гуменюк, оккупанты готовятся применить его для ударов по материковой Украине.

Этот корвет, по задумке российского командования, похоже, должен заменить в Черноморском флоте потопленный Украиной крейсер "Москва". Впрочем, в строй Военно-морских сил захватчиков он стал только в июле этого года.

Да и само строительство корвета происходило наскоро в оккупированной Керчи без надлежащей процедуры. Испытания судна происходили тоже быстро - в декабре 2021-го "Циклон" "пригнали" в Севастополь, а уже в середине декабря 2022-го докладывали о его скорой отправке во флот.

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Фото: Defense Express

"Циклон" - в чем опасность

Несмотря на все нюансы, "Циклон" является опасным оружием, ведь может нести до 8 ракет "Калибр". Также судно оборудовано 76-мм артустановкой в носовой части и "Панцирь-МЕ".

Согласно данным Центра национального сопротивления, оккупанты планировали поставить "Циклон" в строй "Азовского военно-морского флота" с базированием в Мариуполе.

Корвет "Циклон" - характеристики:

Водоизмещение - 800 тонн;

длина - 65 м, ширина - 10 м, осадка - 4 м;

максимальная скорость - 30 узлов;

дальность хода - 2500 миль (при скорости хода 12 узлов);

автономность - 15 суток.

На вооружении у "Циклона" заявлена установка вертикального пуска ракет "Оникс" и "Калибр-НК", а также ЗРАК "Палаш".

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