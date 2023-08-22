Обманула более 500 семей бойцов ВСУ: на Николаевщине женщина "заработала" 2 млн грн

За сумму до 7 тыс. грн за одного военного мошенница обещала его родным отыскать украинского защитника.

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Задержана мошенница, обещавшая семьям бойцов ВСУ "вернуть" пленных / Коллаж: Главред, фото: СБУ, ua.depositphotos.com

В Николаевской области Служба безопасности Украины задержала фейкового интернет-детектива. Женщина обманула более 500 семей бойцов ВСУ, обещая разыскать пленных защитников.

Как сообщает СБУ, за сумму до 7 тыс. грн за одного военного мошенница обещала его родным отыскать украинского защитника и предоставить им информацию о его местонахождении и физическом состоянии.

Однако сразу после получения суммы злоумышленница "обрывала" коммуникацию с потерпевшими, не предоставив им никакой информации об их родственниках-военнослужащих.

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Таким образом злоумышленница обманула более половины тысячи семей на почти 2 млн грн.

"Для реализации сделки ее организатор создала в популярных соцсетях фейковые интернет-группы под названием "Поиск пропавших" и "Возвращайся живым". Там она предлагала свои "детективные услуги" и указывала номер собственной банковской карты для перечисления средств якобы для решения "текущих" вопросов по поиску пропавших", - информирует спецслужба.

Отмечается, что было задокументировано более 50 фактов получения мошенницей денег от обманутых семей.

Во время обысков по адресу проживания фигурантки обнаружено 20 мобильных телефонов, планшет и 64 sim-карты, которые она постоянно меняла для маскировки сделки.

Сейчас задержанной сообщено о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и взято под стражу.

"Служба безопасности Украины предостерегает: не следует предоставлять информацию о пленных, незаконно лишенных свободы лицах и собственные персональные данные не уполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам", - отмечают в ведомстве.

Как сообщал Главред, ранее киевлянин обманул военных на 100 тысяч гривен. 28-летний уроженец Луганщины обманул украинских военнослужащих на продаже амуниции и военного снаряжения.

Также сообщалось, что сейчас аферистов становится все больше. Так, в Тернопольской области псевдоволонтеры собрали 2 млн грн пожертвований в пользу Вооруженных сил Украины и использовали их для собственного обогащения.

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