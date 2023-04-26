Фейковая амуниция: киевлянин обманул военных на 100 тысяч гривен

Киевские правоохранители разоблачили киевлянина, который обманул военнослужащих на продаже амуниции и военного снаряжения.

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Киевлянин обманул военных на продаже амуниции / фото: ГУНП

28-летний уроженец Луганщины долгое время следил в соцсети Инстаграм за официальной страницей популярного интернет-магазина по продаже тактического снаряжения, таким образом отслеживал потенциальных покупателей.

Мошенник заранее создал аккаунт, через который связывался с заинтересованными лицами от имени менеджера. Общался с ними через мессенджер, где и предлагал приобрести товар. После того, как военные платили часть суммы за "товар", преступник сразу исчезал. Об этой схеме мошенничества рассказали в ГУНП Украины.

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Столичные полицейские разоблачили фейкового менеджера популярного интернет-магазина / фото: ГУНП

Во время следствия собрали доказательства совершения мошеннических действий в отношении 8 военных. Однако, по предварительным данным, количество жертв мошенника может быть значительно больше. Ориентировочная сумма убытков составляет около 100 тысяч гривен.

Дома у подозреваемого провели обыски, где правоохранители нашли и изъяли компьютер и мобильный телефон. Мужчине объявили подозрение в мошенничестве. Сейчас следственные действия продолжаются.

Сейчас аферистов становится все больше. Да, в Тернопольской области псевдоволонтеры собрали 2 млн грн пожертвований в пользу Вооруженных сил Украины и использовали их для собственного обогащения.

А в России из-за ссоры жительница Москвы написала донос в полицию на собственную дочь. У россиянок разошлись взгляды относительно так называемой "спецоперации".

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