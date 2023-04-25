В Москве женщина сдала полиции собственную дочь из-за ее проукраинской позиции

Женщина сообщила правоохранителям, что ее дочь якобы угрожала ей расправой из-за недостаточно проукраинской позиции.

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Россиянка сдала полиции собственную дочь из-за ее проукраинской позиции / Минобороны РФ, Baza

Жительница Москвы написала донос в полицию на собственную дочь из-за ссоры по поводу войны в Украине. У россиянок разошлись взгляды относительно так называемой "спецоперации".

Как сообщает Baza, политический раскол произошел в семье 59-летней Татьяны, когда она решила обсудить с дочерью Ириной действия РФ в Украине. Дочь женщины регулярно смотрит видео на военную тематику и постоянно скандалит с матерью из-за агрессии РФ против Украины. А полгода назад она уже поссорилась со старшей сестрой и ее мужем. Тогда у них также разошлись взгляды на происходящее.

"На днях очередная попытка разрешить междоусобный конфликт полностью провалилась. Во время семейных дебатов Татьяна и Ирина окончательно поссорились – вплоть до того, что через три дня мать, затаив обиду, написала на дочь заявление", - говорится в сообщении.

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Женщина сообщила правоохранителям, что ее дочь якобы угрожала ей расправой из-за недостаточно проукраинской позиции. Дипломатическим путем уладить этот конфликт не удалось, поэтому теперь в их сложных отношениях придется разбираться полицейским.

Напомним, ранее мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана, который регулярно транслирует бред Кремля в соцсетях.

Также Главред рассказывал, что российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева, которая публично поддерживает Украину в противостоянии российским оккупантам, рассказала, что в российских СМИ ее активно "хоронят".

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