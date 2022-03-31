Мошенники устроили "бизнес на крови": переселенцам вместо жилья давали "приют" на кладбище

Мошенника задержали / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киевской области устроили мошенническую схему, благодаря которой обманывали людей, которые бежали от войны и искали временное жилье.

"27-летний житель Киевщины в начале марта переехал в Ужгород. И оттуда вместе с тремя друзьями, проживающими в Киеве, начал крутить свой "бизнес", говорит глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.

Мошенник размещал объявления о сдаче в аренду жилья, получал предоплату и исчезал.

Попала на такое объявление и потерпевшая. Женщина с родственниками уехала из-под Харькова. Обрадовавшись, что найдено убежище, прислала 4 тысячи гривен аванса и получила геолокацию дома.

"На место они приехали ночью. Три семьи с четырьмя маленькими детьми. А перед ними вместо дома было кладбище. В ответ на справедливую претензию от "арендодателя" услышала: "Там вам и место". Как должностное лицо я не имею права оскорблять людей. Хотя, признаюсь, в такой ситуации сложно удержаться…", - говорит Клименко.

По словам Клименко, после получения заявления от потерпевшей правоохранители действовать начали слаженно: в Ужгороде полиция Закарпатской области задержала организатора, в столице киберполиция провела обыски у остальных "бизнесменов на трупах".

Организатора преступной схемы задержали в Ужгороде, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 496 тыс. грн

Решается вопрос о сообщении о подозрении другим членам группировки.

Сообщается, что установлено 8 эпизодов мошенничества, совершенных участниками преступной схемы.

В то же время по данным полиции, количество обманутых лиц может достигать пяти десятков человек, а нанесенного ущерба - 350 тысяч гривен.

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